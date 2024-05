Marijn Beuker legt met 1 opmerking enorme fout van Sven Mislintat bij Ajax bloot

Marijn Beuker zet zijn vraagtekens bij het transferbeleid van Ajax afgelopen zomer. De Director of Football van de Amsterdammers snapt niet dat er twee spitsen zijn aangetrokken, die beiden de verwachting droegen een basisplaats te krijgen. Beuker stelt dat voormalig td Sven Mislintat niet genoeg oog had voor 'de blinde vlekken' in de selectie. "Daar begint het mee", aldus Beuker in Voetbal International.

Ajax' dubieuze transferzomer mag inmiddels algemeen bekend genoemd worden. Mislintat trok in totaal ruim 110 miljoen euro uit voor een twaalftal aankopen: Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Chuba Akpom, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Gastón Ávila, Georges Mikautadze, Sivert Mannsverk, en Borna Sosa. Van dat gezelschap mag vooralsnog alleen Ramaj een voltreffer genoemd worden.

Beuker had het, als hij verantwoordelijk was geweest, anders aangepakt. "Als je drie spitsen hebt die allemaal denken dat ze gaan starten (Brian Brobbey en de aangetrokken Akpom en Mikautadze, red.), is dat niet handig", analyseert de bestuurder in VI.

"We gaan gericht zoeken, zodat we spelers ook een boodschap mee kunnen geven over de rol die zij krijgen in de selectie. Dat begint met het identificeren van de blinde vlekken in de groep."

Beuker schetst daarop de huidige situatie. Volgens de 39-jarige directeur moet er in ieder geval een rechtsbuiten bij komende zomer. "Dan moeten we weten: wat voor voetbaltype zoeken we daar? En wat voor leiderschapsprofiel heeft die speler? Wat wordt zijn rol?" Die profielen baseren Beuker en consorten op de gewenste speelstijl, en worden vervolgens voorgelegd aan de scouting.

Die scouting lijkt een drukke transferzomer tegemoet te treden. Volgens De Telegraaf komen van Mislintats aankopen alleen Ramaj, Mannsverk en Van den Boomen in aanmerking voor een langer verblijf, en mag de rest alweer vertrekken.

Ook is er veel te doen rondom 'sterspelers' Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Beuker gaf onlangs al wel aan 'het geraamte' van Ajax te zien in het viertal Ramaj, Brobbey, Jorrel Hato en Kenneth Taylor. Van alleen Ramaj en Hato lijkt een langer verblijf 'zeker' te noemen.

