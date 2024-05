Feyenoord zwaait al voor Slot en Van Persie nog een belangrijke trainer uit

Melvin Boel gaat Feyenoord na dit seizoen verlaten, zo maakt de regerend landskampioen en bekerwinnaar donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. De 37-jarige Rotterdammer, die de afgelopen twee seizoenen voor de groep stond bij Feyenoord Onder 21, trekt de deur op Varkenoord na een dienstverband van tien jaar achter zich dicht.

Feyenoord neemt afscheid van Boel middels een persbericht. Algemeen directeur Dennis te Kloese trapt daarin af. “Ik heb Melvin leren kennen als een gedreven en ambitieuze trainer die het maximale uit zijn spelersgroep tracht te halen. Door de jaren heen heeft hij een goede bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van veel Academy-spelers, waarvan meerderen de afgelopen jaren hun debuut in Feyenoord 1 hebben gemaakt. We wensen hem heel veel plezier en succes in zijn verdere trainersloopbaan.”

Boel zelf komt eveneens aan het woord in het persbericht. “Terugkijkend overheerst bij mij vooral het trotse gevoel dat ik een lange periode bij deze prachtige club heb mogen werken. Ik ben blij met de kansen die ik vanuit Feyenoord heb gekregen, maar ik denk ook dat het voor mijn ontwikkeling goed zal zijn om ergens anders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Maar eerst gaan we er met het team nog alles aan doen om het seizoen tot een mooi einde te brengen.”

Binnenkort zal Boel zijn UEFA Pro-opleiding afronden. Daarna gaat de jonge oefenmeester zijn carrière elders een vervolg geven. Boel was sinds 2013 in verschillende rollen werkzaam bij Feyenoord. Sinds de zomer van 2022 was hij eindverantwoordelijke bij het hoogste beloftenelftal van de club. Vanwege de teleurstellende prestaties van Feyenoord Onder 21 kreeg Boel de afgelopen jaren regelmatig kritiek op sociale media.

Het vertrek van Boel betekent dat de clubleiding van Feyenoord nieuwe trainers moet vinden voor de vier (!) hoogste elftallen van de club. Arne Slot, succescoach van de hoofdmacht, gaat vrijwel zeker een droomtransfer naar Liverpool maken. Boel vertrekt dus bij de Onder 21, terwijl Robin van Persie afscheid neemt van de Stadionclub om als hoofdtrainer bij sc Heerenveen aan de slag te gaan. Over Slot en Van Persie heeft Feyenoord overigens nog niets gecommuniceerd.

Van Persie werd vorige zomer aangesteld als trainer van Feyenoord Onder 18 en mocht daarnaast het UEFA Youth League-elftal (Onder 19) van de Rotterdammers coachen. Komend seizoen krijgt hij in Friesland voor het eerst in zijn carrière een eerste elftal onder zijn hoede.

Zeb Jacobs, de nieuwe Head of Academy van Feyenoord, krijgt op Varkenoord direct een belangrijke opdracht voor zijn kiezen. De Belg, die overkomt van Rangers FC, zal beslissen over de opvolgers van Boel en Van Persie. Te Kloese zal uiteindelijk een besluit nemen over wie Slot gaat opvolgen in De Kuip.

