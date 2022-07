Chelsea legt ruim 50 miljoen euro neer en heeft Raheem Sterling binnen

Zaterdag, 9 juli 2022 om 22:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:39

Raheem Sterling vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea, zo verzekert transferexpert Fabrizio Romano. De van Manchester City afkomstige vleugelaanvaller (27) doorliep de medische keuring op Stamford Bridge zonder problemen en tekende daarna een vijfjarig contract, met de optie op nog een jaar extra Chelsea legt omgerekend 53 miljoen euro neer voor Sterling, een bedrag dat door bonussen nog eens met ruim tien miljoen euro kan oplopen. De buitenspeler wordt gelijk een van de best betaalde spelers van the Blues. Romano plaatst tevens een foto op Twitter met daarop Sterling die lachend poseert in het shirt van Chelsea.

Sterling was reeds tot een mondeling akkoord gekomen met het bestuur van Chelsea. De 77-voudig international van Engeland raakte enkele weken geleden overtuigd van de plannen in West-Londen na een goed gesprek met manager Thomas Tuchel. Sterling is de eerste grote naam die door Chelsea wordt gepresenteerd na de komst van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly als nieuwe eigenaar. De aanvaller kan op 6 augustus zijn officiële debuut maken, als het nieuwe Premier League-seizoen begint met een uitwedstrijd tegen Everton. Chelsea moet zijn komst overigens nog wel officieel bevestigen. Mocht dat snel gebeuren, dan kan Sterling mee met zijn nieuwe ploeggenoten naar de Verenigde Staten voor een trainingskamp.

Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done ???? #CFC Contract until 2027 plus option for further year. Tuchel already had direct conversation with him. pic.twitter.com/tr15HUp2B1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022

Chelsea is de derde werkgever in de Premier League voor Sterling. De vleugelspits doorliep het grootste deel van de jeugdopleiding van Queens Park Rangers, waarna hij in 2012 bij de hoofdmacht van Liverpool terechtkwam. Na een driejarig avontuur bij the Reds werd Sterling in de zomer van 2015 voor een bedrag van circa 64 miljoen overgenomen door City. Namens laatstgenoemde club kwam hij in totaal tot 339 officiële optredens waarin 131 keer trefzeker was. Met de Engelse kampioen veroverde hij onder meer viermaal de landstitel, een keer de FA Cup en vijfmaal de EFL Cup.