Madueke maakt grote indruk bij Chelsea: â€˜Hij boezemt ploeggenoten angst inâ€™

Madueke maakt grote indruk bij Chelsea: ‘Hij boezemt ploeggenoten angst in’

Noni Madueke lijkt helemaal klaar om zijn waarde te gaan bewijzen voor Chelsea. De in januari voor 35 miljoen euro van PSV overgekomen buitenspeler was zaterdag voor de tweede wedstrijd op rij trefzeker en maakt grote indruk in Engeland.

Het avontuur van Madueke bij Chelsea kon tot voor kort als zeer teleurstellend worden beschouwd. De aanvaller kwam afgelopen jaar, mede door blessures, tot slechts 23 wedstrijden in de hoofdmacht van de Londense club.

Tegen Luton Town (2-3 winst) stond Madueke pas voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap van een Premier League-duel. Door een hamstringblessure moest hij het grootste gedeelte van de eerste seizoenshelft missen.

Dat Raheem Sterling de meest gebruikte buitenspeler is van Mauricio Pochettino dit seizoen, komt volgens Engelse media door het gebrek aan concurrentie en de afwezigheid van spelers als Madueke.

The Athletic stelt dat Sterling en Mykhailo Mudryk moeten vrezen voor hun plek nu Madueke zijn draai gevonden lijkt te hebben. "Zijn doelpunt was van pure klasse. Zijn glimlach na het laatste fluitsignaal sprak boekdelen."

"Dit was een broodnodige boost voor zijn zelfvertrouwen. Door de jeugdinternational te belonen voor zijn aandeel in de wedstrijd tegen Crystal Palace (ook toen scoorde Madueke, red.), gaf Pochettino een signaal af dat hij een belangrijke rol voor hem ziet weggelegd in de tweede seizoenshelft."

Reactie Madueke

Madueke toonde zich na afloop van het duel met Lotun dankbaar. "Elke keer als ik met rechts schiet, probeer ik hem zo zuiver mogelijk te raken", vertelde hij bij BBC. "Ik heb het gevoel dat ze bang waren dat ik naar binnen zou komen, vandaar mijn schot met rechts."

