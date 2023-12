Chelsea verbreekt negatief record uit 2000 door te verliezen van Wolverhampton

Chelsea is zondagmiddag tegen alweer de achtste nederlaag van het Premier League-seizoen aangelopen. Uit bij Wolverhampton Wanderers werd er met 2-1 verloren. De verliespartij is de vierde uitnederlaag op rij voor Chelsea, iets wat de Londenaren niet was overkomen sinds het jaar 2000.

Trainer Gary O'Neill had weinig verrassingen in petto wat betreft de opstelling van Wolverhampton en stuurde zijn sterkste elf het veld in. Dat betekende onder meer dat Pablo Sarabia, die de laatste weken goed in vorm is, wederom aan de aftrap verscheen.

Aan de kant van Chelsea voerde Mauricio Pochettino wel de nodige wijzigingen door ten opzichte van het EFL Cup-duel met Newcastle (1-1, uitgeschakeld na strafschoppen). Achterin was er een basisplek voor Malo Gusto, op het middenveld startten Lesley Ugochukwu en Nicolas Jackson en voorin verscheen Armando Broja aan de aftrap, waar zij allen op de bank begonnen tegen Newcastle.

In de eerste helft was er lange tijd een duidelijk veldoverwicht voor Chelsea en de Londenaren kregen dan ook de beste kansen. De grootste mogelijkheid was voor Raheem Sterling, die diep op de helft van Wolverhampton de bal veroverde en met twee medespelers op doelman José Sá afliep. De buitenspeler kon de bal vervolgens afgeven aan Cole Palmer, die vrij voor een bijna leeg doel zou komen te staan, maar Sterling ging voor eigen succes en schoot recht op de keeper af.

??? "Sterling speelt voor zichzelf en niet voor Chelsea." Halverwege staat het nog 0-0, maar hier had Chelsea op voorsprong moeten komen... ??? https://t.co/o9Qv9IeNX3#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #WOLCHE pic.twitter.com/UIYJ5yor84 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 24, 2023

Op slag van rust was er toch nog een grote kans voor the Wolves, toen Hee-Chan Hwang de diepte in werd gestuurd. Hij won het sprintduel van Thiago Silva, maar oog in oog met Djordje Petrovic liet de Zuid-Koreaan na zijn rust te bewaren.

Snel na de pauze scoorde Wolverhampton alsnog de openingstreffer. Uit een hoekschop van Sarabia kopte Mario Lemina binnen in de verre hoek: 1-0. Het doelpunt kwam de middenvelder toe, daar hij een sterke wedstrijd speelde.

De goal was het startschot voor een sterkere fase van de thuisploeg, maar in het laatste deel van de wedstrijd nam Chelsea het initiatief weer over. Dat leidde tot de nodige kansen. Zo verprutste Jackson op knullige wijze een een-op-een-situatie, werd een inzet van invaller Christopher Nkunku van de lijn gehaald en hielp Sterling nog een grote kans om zeep.

Uit een tegenstoot, waarbij de Londense defensie er niet goed uitzag, maakte invaller Matt Doherty er in de blessuretijd ook nog 2-0 van, waardoor de wedstrijd gespeeld leek. Chelsea deed daarna nog iets terug via een kopdoelpunt van Nkunku, die zijn eerste goal maakte in dienst van the Blues: 2-1. De spanning in de wedstrijd was terug en er volgden een aantal spannende minuten blessuretijd, maar de gelijkmaker viel niet meer.

Door het resultaat staan beide ploegen nu op 22 punten in de Premier League. Doordat Chelsea een beter doelsaldo heeft, bezet de ploeg van Pochettino de tiende plek, terwijl Wolverhampton elfde staat.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Arsenal 18 12 4 2 20 40 2 Liverpool 18 11 6 1 21 39 3 Aston Villa 18 12 3 3 16 39 4 Tottenham Hotspur 18 11 3 4 13 36 5 Manchester City 17 10 4 3 20 34 6 West Ham United 18 9 3 6 1 30 7 Newcastle United 18 9 2 7 14 29 8 Manchester United 18 9 1 8 -5 28 9 Brighton & Hove Albion 18 7 6 5 3 27 10 Chelsea 18 6 4 8 1 22 11 Wolverhampton W. 18 6 4 8 -7 22 12 AFC Bournemouth 17 6 4 7 -8 22 13 Fulham 18 6 3 9 -5 21 14 Brentford 17 5 4 8 0 19 15 Crystal Palace 18 4 6 8 -8 18 16 Everton 18 8 2 8 1 16 17 Nottingham Forest 18 3 5 10 -14 14 18 Luton Town 17 3 3 11 -14 12 19 Burnley 18 3 2 13 -18 11 20 Sheffield United 18 2 3 13 -31 9

