Broja doet Jackson even vergeten bij Chelsea, dat pas na rust wervelt

Chelsea heeft zich zaterdag ten koste van Preston North End uit de Championship geplaatst voor de vierde ronde in de FA Cup (4-0). Armando Broja opende na bijna een uur spelen de score voor de thuisclub, waarna the Blues alsnog een grote overwinning boekten op Stamford Bridge. Noni Madueke viel in bij Chelsea en Ian Maatsen zat negentig minuten op de bank.

Bijzonderheden:

Broja verlengde een indraaiende voorzet van linksback Malo Gusto al koppend en zag de bal tot zijn grote vreugde in de verre hoek verdwijnen: 1-0. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat de voormalig spits van Vitesse wist te scoren namens Chelsea. Broja scoorde in oktober vorig jaar ook in de met 0-2 gewonnen derby met Fulham in de Premier League. De spits krijgt de komende weken de kans zich te bewijzen, daar eerste keus Nicolas Jackson met Senegal meedoet aan de Afrika Cup.

De goal van Broja leek Chelsea vleugels te geven. De ingevallen Thiago Silva (39) was enkele minuten later alert bij een hoekschop en kopte bij de eerste paal raak met zijn eerste balcontact. Daarmee was het verzet van het dappere Preston North End gebroken. Raheem Sterling tilde de stand slechts twee minuten later naar 3-0 door een vrije trap van net buiten de zestien in de rechterhoek te draaien. Enzo Fern√°ndez bepaalde de eindstand op 4-0 door een intikker van dichtbij.

De spits ???????? ?????? ?? Armando Broja kopt schitterend raak na een klein uurtje voetballen ??#ZiggoSport #EmiratesFACup #CFCPNEFC pic.twitter.com/ylpdYvvhrA ‚ÄĒ Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2024

Chelsea - Preston North End 4-0

58' 1-0 Armando Broja (assist: Malo Gusto)66' 2-0 Thiago Silva (assist: Cole Palmer)69' 3-0 Raheem Sterling (vrije trap)85' 4-0 Enzo Fern√°ndez (assist: Raheem Sterling)

Overige uitslagen FA Cup

Middlesbrough - Aston Villa 0-1

Queens Park Rangers- Bournemouth 2-3 (winnende goal Kluivert)

Stoke City - Brighton & Hove Albion 2-4

