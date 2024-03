Verbazing om vrije trap Sterling: ‘Wat heeft hij in hemelsnaam in gedachten?!'

Raheem Sterling baarde zondag opzien tijdens het gewonnen FA Cup-duel van Chelsea met Leicester City (4-2). De aanvaller mocht in de 72ste minuut aanleggen voor een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied van de bezoekers, maar schoot huizenhoog over én naast.

Leicester was op Stamford Bridge teruggekomen van een 2-0 achterstand en leek het momentum van the Blues over te nemen. Verdediger Callum Doyle moest twintig minuten voor tijd echter aan de noodrem trekken. Hij maakte op de rand van zijn zestien een overtreding op Chelsea-spits Nicolas Jackson en kon vervolgens met een rode kaart inrukken.

Sterling ging achter de bal staan, maar schoot de bal richting de tweede ring. Het leverde hem een hels fluitconcert van de supporters van Chelsea op.

Ziggo Sport-commentator Richard van Iterson kon zijn ogen ook niet geloven: “Dit is pijnlijk zeg. Wat heeft hij in hemelsnaam in gedachten? Hier is Jaap Stam helemaal niks bij. Zo’n vrije trap is toch zelden vertoond!”

De commentator refeerde aan de gemiste penalty van de oud-prof tijdens het EK 2000. Stam schoot zijn strafschop in de halve finale tegen Italië huizenhoog over, waarna het Nederlands elftal met 1-3 via een penaltyserie werd uitgeschakeld.

Sterling speelde zondagmiddag een hoofdrol. In het eerste bedrijf liet hij na om Chelsea uit een penalty op een 2-0 voorsprong te schieten. Hij moest toezien hoe zijn strafschop gekeerd werd door Leicester-doelman Jakub Stolarczyk. Sterling herstelde deze misser wel op slag van rust door de assist te verzorgen bij het doelpunt van Cole Palmer.

Zooooo, Nicolas Jackson! ?? Chelsea krijgt alleen geen strafschop, de overtreding is er nét buiten. Doyle moet wel vertrekken met rood ?? En wat Sterling vervolgens met de vrije trap doet... ??#ZiggoSport #FACup #CHELEI pic.twitter.com/SmEdfsqqir — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties