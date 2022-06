‘Manchester United vindt doorbraak in gesprekken over Frenkie de Jong’

Zondag, 26 juni 2022 om 08:52 • Jeroen van Poppel

Manchester United nadert een akkoord met Barcelona voor topdoelwit Frenkie de Jong, zo meldt het Britse GOAL. Er is een groeiend vertrouwen bij de Engelse grootmacht dat er een deal komt voor de 25-jarige middenvelder, waarbij Barcelona inmiddels niet meer halsstarrig vasthoudt aan zijn vraagprijs. In Engeland wordt een transfer voor 80 miljoen euro exclusief bonussen verwacht, maar zover is het dus nog niet.

Al weken voert Manchester United gesprekken met Barcelona over De Jong. De onderhandelingen begonnen stroef, maar inmiddels zijn beide clubs in een vergevorderd stadium aangekomen, zo claimt GOAL. United beseft dat Barcelona het geld voor De Jong goed kan gebruiken en onderhandelt met die insteek. Aan de andere kant hebben de Catalanen op de gelekte video van United-directeur Richard Arnold kunnen zien dat de Engelsen er alles aan zullen doen om de Oranje-international binnen te halen.

Barcelona hield tot nu toe vast aan een vraagprijs rond de 86 miljoen euro, maar komt United nu enigszins tegemoet. The Red Devils openden met een bod van 60 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan bonussen en verhoogden dat deze week naar 70 miljoen euro plus hetzelfde bonusbedrag. Sindsdien kwamen beide partijen steeds nader tot elkaar en nu lijkt een overeenkomst niet ver weg meer. Daarna zal United nog een persoonlijk akkoord moeten bereiken met de middenvelder zelf, die in de media telkens aangeeft graag bij Barcelona te willen blijven.

De Jong zou de eerste zomerse versterking worden van Erik ten Hag, die het daar niet bij zal laten. United meldde zich al bij Ajax voor Antony, al lijkt de Braziliaanse vleugelspits te duur bevonden en wordt voorin gekeken naar alternatieven. Voor de posities achterin kreeg Ten Hag een afwijzing van Ajacied Jürrien Timber, waardoor de coach zijn aandacht lijkt te verleggen naar ploeggenoot Lisandro Martínez. Denzel Dumfries van Internazionale is in beeld om de rechtervleugel in defensief opzicht te gaan bestrijken.