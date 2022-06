Directeur Man United geeft in heimelijke tape veel prijs over transfer Frenkie

Zondag, 19 juni 2022

Manchester United zal 'alles doen wat mogelijk is' om Frenkie de Jong binnen te halen, zo stelt Richard Arnold in een geheime opname van een fan van de club. De algemeen directeur sprak recent in een pub met ontevreden supporters, die protesteerden tegen het beleid van de Glazer-familie, en wist niet dat dat gesprek opgenomen werd.

"Als club doen we er alles aan om de deal van Frenkie de Jong rond te krijgen", zegt Arnold, sinds 1 februari in dienst is als eindverantwoordelijke van de Engelse grootmacht. "Geld speelt geen rol in wie we kunnen halen deze zomer. De manager (Erik ten Hag, red.) wil hem hebben", klinkt het in het vriendelijke gesprek met een handvol fans. "Wij doen al het mogelijke, ik ben er al dagen mee bezig om het voor elkaar te krijgen. Het geld is er, maar we moeten nog een aantal zaken afhandelen." Wat dat precies is, kan Arnold niet zeggen.

Fans aked is De Jong done: Richard Arnold: pic.twitter.com/WH5NJQb63B — Paul, Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll) June 18, 2022

De algemeen directeur probeert de supporters duidelijk te maken dat United er niet bijster goed voor staat. "We hebben fucking geld verbrand", aldus Arnold. "We hebben een miljard pond uitgegeven aan spelers, we hebben meer uitgegeven dan wie dan ook in Europa. Ik ben niet blij met waar we staan, we moeten dit regelen. Als je nu naar ons trainingsveld gaat kun je niet aanwijzen waar die miljard pond is gebleven. Ik denk niet dat we het goed hebben gedaan met het geld dat we in het verleden hebben uitgegeven."

Toch heeft United voor komende zomer dus een behoorlijk transferbudget, naar verluidt rond de 140 miljoen euro, exclusief het bedrag van eventueel vertrekkende spelers. Volgens The Athletic legt Manchester United binnen enkele dagen een bod van 70 miljoen euro plus bonussen neer bij Barcelona voor De Jong. Dat bod is tien miljoen euro hoger dan de eerste aanbieding, die door Barça resoluut van tafel werd geveegd.