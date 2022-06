Feyenoord ziet Duitse grootmacht vizier richten op Bijlow en denkt aan bekende

Maandag, 20 juni 2022 om 10:00

Justin Bijlow prijkt op het lijstje van Borussia Dortmund, meldt Feyenoord Transfermarkt. Volgens het doorgaans betrouwbare lokale medium staat de sluitpost van de Rotterdammers al een klein half jaar in de nadrukkelijke belangstelling van die Borussen. Feyenoord zou daarnaast alvast geïnformeerd hebben naar Sergio Padt. De voormalig keeper van FC Groningen speelt momenteel bij Ludogorets Razgrad.

Feyenoord Transfermarkt is nog niet overtuigd van een aanstaand vertrek van de aanvoerder. “Wat is interesse, als het nog niet concreet wordt?”, vraagt een vertegenwoordiger van het medium zich af in een video op YouTube-kanaal FRFC1908. De verwachting is dan ook dat de geboren Rotterdammer nergens heengaat, mede omdat hij zekerheid wil voor het aankomende WK in Qatar en omdat hij op zijn plek zit bij Feyenoord.

Bijlow miste vanaf maart een groot aantal wedstrijden voor de Rotterdamse club. Hij liep tijdens het Conference League-duel met Partizan Belgrado een voetblessure op, waarna een operatie volgde. Het lukte de 24-jarige doelman uiteindelijk toch om fit te geraken voor de finale van het nieuwe Europese toernooi, maar hij kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 1-0 ten onder ging tegen het AS Roma van José Mourinho.

Feyenoord beschikt nog over reservekeeper Ofir Marciano. De Israëlische stopper stond door de blessure van Bijlow een groot deel van het seizoen in het doel. De reacties op zijn optredens waren wisselend, waardoor Feyenoord naar de beschikbaarheid van Sergio Padt zou hebben gevraagd. De huidige keeper van Ludogorets staat nog tot 2024 onder contract bij de Bulgaarse club. Feyenoord deed eerder al hetzelfde bij Jeroen Zoet, maar de ex-keeper van PSV verlengde onlangs zijn contract bij het Italiaanse Spezia.