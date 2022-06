‘Niet Timber maar Oranje-collega moet verdediging van United gaan leiden’

Maandag, 13 juni 2022 om 18:23 • Laatste update: 20:00

Manchester United is volgens La Gazzetta dello Sport nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Stefan de Vrij. De dertigjarige verdediger geldt als het alternatief voor Jurriën Timber, die al wekenlang in verband wordt gebracht met een overstap naar Engeland. Timber zou naar informatie van De Telegraaf echter zijn voorkeur hebben bij een langer verblijf bij Ajax, waardoor United doorschakelt.

Timber staat al weken in de belangstelling van Manchester United. De verdediger zou defensieve target nummer één zijn van kersverse manager Erik ten Hag. De Tukker wil zijn voormalig oogappel maar wat graag naar Engeland halen, waarbij ook de vraagprijs van (naar verluidt) veertig miljoen euro geen onoverkomelijk struikelblok is. Timber zelf lijkt echter de voorkeur te hebben om in Amsterdam te blijven, waar hij nog vastligt tot medio 2024. Hierdoor moet United noodgedwongen overschakelen naar De Vrij als versterking voor de verdediging. Engelse interesse voor de stopper van Inter bestond volgens Italiaanse media al: Chelsea zou ook zijn oog op hem hebben laten vallen.

De Vrij, die afgelopen zaterdag in het Nations League-duel met Polen (2-2) nog naast Timber stond in het 3-5-2 systeem van Louis van Gaal, speelt sinds 2018 voor Internazionale. Die club nam hem transfervrij over van Lazio. Sindsdien speelde de mandekker 164 wedstrijden voor i Nerazzurri. Hij maakte in deze wedstrijden acht doelpunten. Afgelopen seizoen maakte hij in dertig wedstrijden zijn opwachting. Voor zijn vertrek naar Italië speelde De Vrij 154 duels in het shirt van Feyenoord.

Timber sprak zich eind mei tegenover de Telegraaf uit over zijn transfer naar Engeland. “Je kan wel naar een grote club gaan. Maar als je daar niet gaat spelen, kan je beter bij Ajax blijven. En Ajax is ook een grote club. We spelen in de Champions League en ik speel daar samen met de beste spelers van Nederland. Dat is ook niet niks”, zei de twintigjarige destijds. Zowel Timber als De Vrij is op dit moment nog bij het Nederlands elftal om zich voor te bereiden op de laatste van de vier Nations League-duels voor hun vakantie. Oranje speelt daarin thuis tegen Wales.