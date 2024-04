De Vrij krijgt gelijk: makelaarsbureau SEG moet verdediger 5,2 miljoen betalen

Sports Entertainment Group (SEG) moet Stefan de Vrij ruim 5,2 miljoen euro schadevergoeding betalen, zo heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdagochtend in hoger beroep besloten. Die schadevergoeding is hoger dan de rechtbank (4,75 miljoen euro) toekende aan de 32-jarige verdediger van Inter.

Het conflict tussen De Vrij en SEG gaat terug naar 2018, toen de verdediger van Lazio overstapte naar Inter. “Volgens de voetballer gaf SEG hem geen openheid van zaken over de provisie die het makelaarsbedrijf daarvoor van Inter zou ontvangen, terwijl SEG daartoe wel verplicht was. SEG beweerde dat het bij de transfer niet De Vrij, maar Inter bijstond”, schrijft het Algemeen Dagblad.

“Het hof oordeelde dat tussen SEG en De Vrij wel degelijk een bemiddelingsovereenkomst als bedoeld in de wet is ontstaan”, vervolgt het dagblad. Het makelaarsbureau was daarom verplicht om de 62-voudig international van het Nederlands elftal te informeren over ‘het eigen financiële belang’: een provisie van 9,5 miljoen euro.

SEG heeft die mededelingsplicht geschonden, stelt het hof vast. Daarom acht het hof bewezen dat De Vrij een lager inkomen heeft genoten.

’Vriendschappelijke relatie met De Vrij is kapotgemaakt’

Kees Vos van SEG sprak eind vorig jaar metover de zaak. De zakenman gaf aan dat hij ervan baalde dat zijn relatie met De Vrij op de klippen is gelopen. “Ik heb er moeite mee dat de vriendschappelijke relatie tussen hem en mij kapot is gemaakt”, liet Vos optekenen.

“Ondanks herhaalde pogingen heb ik nooit meer de kans gekregen om een normaal gesprek met De Vrij te voeren en dat vind ik jammer." Volgens Vos wist De Vrij dat SEG niet namens hem optrad tijdens de onderhandelingen met Inter.

"Hij wist alles: de hoogte van de commissie en dat we namens Inter optraden. Hij heeft de rechtbank voorgelogen toen hij zei dat hij dat niet wist", was Vos snoeihard.

