Grote naam moet zich zorgen maken bij Oranje: 'De vraag is of hij meegaat'

Matthijs de Ligt moet vrezen voor zijn plek in het Nederlands elftal, zo concludeert analist Kees Kwakman in Voetbalpraat op ESPN. De 24-jarige verdediger uit Leiderdorp, die bij Bayern München zijn basisplaats kwijt lijkt, behoort volgens Kwakman tot de twijfelgevallen bij Oranje richting het EK van komende zomer in Duitsland.

De Ligt speelde woensdagavond slechts achttien minuten mee bij Bayern, dat met 1-0 onderuit ging op bezoek bij Lazio. Sinds de terugkeer van Kim Min-Jae na de Azië Cup moet de Nederlandse mandekker genoegen nemen met een plaats op de bank. Kwakman denkt dat De Ligt een probleem heeft.

“Als Kim en Upamecano spelen, dan snap je het wel”, begint Kwakman, die zich wel lijkt af te vragen waarom zelfs Eric Dier de voorkeur krijgt boven De Ligt. “Heeft het niet met zijn fitheid te maken? Dat hij toch niet helemaal in de basis kan starten? Vandaag viel hij dan in, maar ik denk dat zijn fitheid het grootste probleem is. Als hij nou eens een half jaar fit kan blijven en alles gaat spelen... Hij heeft vaak blessures.”

De positie van De Ligt bij Oranje wankelt. “Ik denk dat hij wel een van de spelers is waar Koeman uit moet gaan kiezen, qua twijfelgevallen. De Vrij is daar ook nog een optie. De vraag is of De Ligt meegaat, zeker als hij niet alles speelt. Ik moet het nog zien als De Vrij fit blijft...”

Collega-analist Karim El Ahmadi benoemt dat Stefan de Vrij bij Internazionale ook niet alles speelt. “Al viel hij tegen AS Roma wel weer in.” Volgens El Ahmadi heeft De Vrij wel wat krediet opgebouwd. “Ik moet zeggen dat De Vrij in de laatste interlands echt goed was.” Presentator Milan van Dongen mengt zich. “Absoluut, eigenlijk is De Vrij in het Nederlands elftal bijna altijd echt goed.”

De Ligt hoopt komende zomer zijn tweede EK namens het Nederlands elftal te spelen. De 43-voudig international van Oranje wil de nasmaak van de vorige editie graag wegspoelen. De Ligt was op 27 juni 2021 de absolute dissonant tijdens de verloren achtste finale tegen Tsjechië (0-2).

De verdediger kreeg na 55 minuten rood wegens een opzettelijke handsbal, waarna Oranje de wedstrijd als tiental volledig uit handen gaf. Doelpunten van Tomas Holes en Patrik Schick deden Nederland in Budapest de das om.

