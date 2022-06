Feyenoord houdt poot stijf en weigert zaken te doen rond drietal spelers

Woensdag, 8 juni 2022 om 08:38 • Laatste update: 08:58

Feyenoord is niet bereid om zomaar mee te werken aan de transfers van Tyrell Malacia, Marcos Senesi en Luis Sinisterra. Clubs die geïnteresseerd zijn in de diensten van het drietal moeten met minimaal twintig miljoen euro over de brug komen, schrijft De Telegraaf. Op dit moment komt geen enkele club in de richting van die bedragen. In het geval van Sinisterra en Orkun Kökcü gaat Feyenoord zelfs een poging ondernemen hun contracten vroegtijdig open te breken.

Senesi schermt met serieuze interesse uit de Serie A, waar onder meer AS Roma, Internazionale en Napoli de kersverse international graag zien komen. Volgens La Gazzetta dello Sport is het aantrekken van Senesi 'topprioriteit' voor Roma. De Romeinen hebben de centrumverdediger live aan het werk kunnen zien in de finale van de Conference League. Senesi heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Feyenoord heeft een optie om er een extra jaar aan vast te plakken. Roma hoopt de 25-jarige linkspoot over te halen met een salaris van twee miljoen per jaar.

Malacia ligt sowieso tot de zomer van 2024 vast in Rotterdam-Zuid. De linkervleugelverdediger is uitgegroeid tot een van de boegbeelden van Feyenoord en behoort tevens tot de selectie van het Nederlands elftal. Naar verluidt zijn Olympique Lyon en Manchester United geïnteresseerd in de diensten van Malacia, maar een eerste bod van de Fransen kreeg nul op het rekest. Lyon zal minimaal het dubbele moeten bieden, daar de eerste bieding niet boven de tien miljoen euro uit kwam. Peter Bosz heeft zijn waardering uitgesproken over Malacia en ziet de linksback graag komen.

Als het aan Feyenoord ligt worden de contracten van Kökcü en Sinisterra, die vastliggen tot respectievelijk 2025 en 2024, zelfs vroegtijdig opengebroken en verlengd. Beide spelers waren afgelopen seizoen van grote waarde en staan nadrukkelijk in de belangstelling om verkocht te worden deze zomer. Ook in hun geval hoeven clubs niet met biedingen te komen van minder dan twintig miljoen euro. Kökcü was in 51 officiële wedstrijden goed voor 7 doelpunten en 9 assists. Feyenoord staat niet te springen om zijn vertrek. Arne Slot is gecharmeerd van de middenvelder en ziet hem graag blijven.