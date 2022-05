Ajax meldt zich officieel bij SC Freiburg voor Mark Flekken

Maandag, 30 mei 2022 om 07:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:17

Ajax heeft bij SC Freiburg geïnformeerd naar de contractsituatie van Mark Flekken, zo melden De Telegraaf en De Limburger. De Amsterdammers zouden in de sluitpost een uitstekende opvolger zien van André Onana, die transfervrij vertrekt. De 28-jarige Flekken speelt pas zijn eerste volledige seizoen in de basis bij Freiburg en gaf onlangs aan wel oren te hebben naar een overstap naar de Nederlandse landskampioen.

Na het transfervrije vertrek van Onana (die hoogstwaarschijnlijk naar Internazionale vertrekt) en Przemyslaw Tyton (FC Twente) bestata het keepersgilde van Ajax nog uit Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter. Aanvankelijk was Pasveer (38) afgelopen seizoen als eerste doelman, tot een gebroken vinger eind februari een streep door het restant daarvan zette. Stekelenburg (39) maakte daarop het seizoen af als eerste keus onder de lat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax zou echter op zoek zijn naar verjonging, waardoor Flekken 'een serieuze optie' wordt. De 28-jarige goalie kan een laatbloeier genoemd worden. Na omzwervingen in de lagere regionen van het Duitse profvoetbal belandde Flekken in 2018 bij Freiburg. Drie seizoenen zat de geboren Limburger op de bank bij de subtopper, tot hij deze jaargang eindelijk de kans kreeg als eerste keus. Met Flekken onder de lat eindigde Freiburg als zesde in de Bundesliga. Door zijn goede prestaties mocht de jeugdexponent van Roda JC zelfs zijn debuut maken voor het Nederlands elftal eind maart (tegen Denemarken, 4-2 winst).

"Mocht ik ooit een stap maken, dan sta ik open voor alles. Ook voor Nederland", zei Flekken onlangs nog in De Telegraaf. "Natuurlijk zou het mooi zijn als er een club als bijvoorbeeld Ajax komt aanzetten." Toch wilde de goalie nog geen al te bonte uitspraken doen. "Ik hou er niet zo van om te speculeren. Ik ben iemand die kijkt wat er op zich afkomt en niet te ver wil vooruitdenken."

Volgens De Telegraaf zou bovendien ook de komst van Teun Koopmeiners worden overwogen in Amsterdam. Klaas Jan Huntelaar en Gerry Hamstra - die gezamenlijk het takenpakket van de vertrokken Marc Overmars overnamen - peinzen serieus over de komst van de middenvelder, die pas sinds augustus 2021 uit Nederland vertrok naar Atalanta. Koopmeiners heeft nog een contract tot medio 2025 in Bergamo, waardoor er een stevig prijskaartje aan de vijfvoudig Oranje-international zal hangen. Ajax heeft een vacante positie op het middenveld, daar Ryan Gravenberch nagenoeg zeker naar Bayern München verkast. Het bedrag dat Ajax voor zijn oogappel naar verluidt ontvangt - een vaste transfersom van 19 miljoen euro plus maximaal 5,5 miljoen aan bonussen - kan (grotendeels) aangewend worden voor de komst van Koopmeiners.