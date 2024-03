Hans Kraay junior: ‘Laat hem de komende vijftien jaar maar staan’

Hans Kraay junior is te spreken over de drie centrale verdedigers van Oranje tegen Duitsland (2-1 verlies). De vleugels konden hem niet bekoren, al hoopt hij dat Denzel Dumfries de komende vijftien jaar blijft staan aan de rechterkant.

"We hebben een hele goede keeper (Verbruggen, red.)", begint Hans Kraay bij ESPN. "De drie centrale verdedigers waren ook goed, met name Aké. Die is bijna áltijd goed. Guardiola is niet gek, die is helemaal weg van Aké. Koeman inmiddels ook."

De lofzang over de defensie gaat nog even door. "Van Dijk is weer helemaal Van Dijk en De Ligt heeft het voldoende gedaan. Dumfries en Blind stonden vaak op schaatsen, maar laten we Dumfries de komende vijftien jaar maar even staan."

Kraay verwacht dat de linksbackpositie tijdens het EK wordt ingevuld door Quilindschy Hartman. "Je kan Blind niet kwalijk nemen dat hij niet meer de wingback van vroeger is. Bij Girona speelt hij in het centrum en dat doet hij fantastisch, maar de wingback wordt Hartman."

Verbruggen

Waar Mark Flekken vrijdag tegen Schotland op dreef was, deed Verbruggen daar een schepje bovenop. "Hij heeft zijn verdedigers niet in de problemen gebracht, dat heeft hij fantastisch gedaan. Hij was fantastisch op de lijn", aldus Kraay junior.

"Als hij geen gekke dingen doet in de opbouw, is hij de eerste keeper. Het is ook niet voor niks dat Koeman hem laat keepen tegen Duitsland en Flekken tegen Schotland. Dat zegt mij ook wel iets. Hij was heel overtuigend."

Reactie Verbruggen

Verbruggen had niet het gevoel dat Oranje hoefde te verliezen van Duitsland. "Dus ben je teleurgesteld. Ik denk dat ik vooral in de tweede helft op de proef ben gesteld. Ik ben blij dat ik het team op de been heb kunnen houden in eerste instantie."

De strijd onder de lat ligt nog helemaal open, weet ook Verbruggen. "Mark heeft het tegen Schotland goed gedaan. Hij is een goede keeper. Ik weet wat de situatie is en dat de keuze nog niet gemaakt is. Dan probeer je je uiterste best te doen om te laten zien wie onder de lat hoort te staan tijdens het EK."

