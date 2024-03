Been laait discussie op: ‘Hij is minimaal gelijkwaardig aan Bart Verbruggen’

Mario Been vindt dat Justin Bijlow nog niet afgeschreven mag worden als eerste doelman op het EK, zo laat hij weten bij ESPN. De afgelopen interlands kregen Mark Flekken en Bart Verbruggen de kans zich te laten aan bondscoach Ronald Koeman. Bijlow ontbrak vanwege een kuitblessure en zag daarmee zijn kansen als eerste keeper op het EK verkleinen.

Verbruggen liet in de wedstrijd tegen Duitsland (2-1 nederlaag) een uitstekende indruk achter, maar volgens Been is de keeperskwestie nog niet beslist. “Ik vind Bijlow minimaal gelijkwaardig aan Verbruggen en daarom is het heel belangrijk hoe hij terugkomt uit deze blessure”, aldus Been.

Bijlow raakte aan het begin van dit jaar in de uitwedstrijd tegen AZ geblesseerd aan zijn kuit en verliet toen zichtbaar geëmotioneerd het veld. Die blessure houdt de achtvoudig international nu nog steeds aan de kant.

“Bijlow is nu niet fit, maar behoort nog wel degelijk tot deze keeperskwestie. Dan hebben we het over Flekken, Verbruggen en ik vind dat Bijlow daar nog steeds wel bij hoort. Alleen weet ik niet hoe fit hij is en of hij nog voldoende wedstrijden gaat keepen bij Feyenoord om nog een indruk te maken op Koeman.”

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Duitsland hintte Koeman wel nog nadrukkelijk op de fitheid die van belang zal zijn in het bepalen van zijn EK-selectie. Dat zou goed nieuws kunnen betekenen voor Bijlow, als hij tegen die tijd weer onder de lat verschijnt bij Feyenoord.

Richting het EK lijken Flekken, die tegen Schotland (4-0 zege) onder de lat stond, en Verbruggen zeker van een plek in de selectie van Koeman. Voor Bijlow lijkt het een race tegen de klok te worden. Marco Bizot (Stade Brest) was tijdens de afgelopen interlands derde keeper bij het Nederlands elftal.

Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het EK nog twee oefeninterlands. Op 6 juni wordt er gespeeld tegen Canada, waarna op 10 juni IJsland de tegenstander zal zijn. Uiterlijk 7 juni zal de EK-selectie bekend worden gemaakt. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de EK-selectie voorafgaand aan deze wedstrijden al bekend is. Op 16 juni speelt Oranje de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen.

