‘Bayern legt contact met zaakwaarnemer Haller en gaat mogelijk voor Ajax-trio’

Dinsdag, 26 april 2022 om 08:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:11

Bayern München heeft naast Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui ook interesse in Sébastien Haller, verzekert BILD-journalist Christian Falk. Volgens Falk heeft der Rekordmeister al contact opgenomen met het management van de spits van Ajax, die door Bayern wordt gezien als mogelijke opvolger van Robert Lewandowski.

“Ik heb gehoord dat Bayern München bij de zaakwaarnemer van Haller heeft aangeklopt, als Lewandowski vertrek is hij een hele interessante speler”, zegt Falk, Bayern-watcher van BILD, in de podcast Stammplatz. “Haller heeft alles waar Bayern naar op zoek is. Fysiek, lengte en hij past in het spelsysteem.” Falk stelt bovendien dat de spits van Ajax betaalbaar is voor de kersverse kampioen van Duitsland.

De 27-jarige spits - een kleine anderhalfjaar geleden voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United en sindsdien goed voor 46 doelpunten en 16 assists in 62 wedstrijden - heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2025 en de Amsterdammers zijn niet van plan om hem zomaar te laten gaan. Haller werd in de winter ook in verband gebracht met een zomerse transfer naar Borussia Dortmund. Op dat moment bedroeg de vraagprijs van Ajax volgens BILD veertig miljoen euro.

De komst van Haller naar Bayern lijkt alleen realistisch bij een mogelijk vertrek van Lewandowski. De Poolse doelpuntenmachine werd eerder deze maand door verschillende media in Spanje nadrukkelijk in verband gebracht met Barcelona, maar van een vertrek lijkt vooralsnog geen sprake te zijn. Het Duitse Sport schreef eerder wel dat de spits van Bayern zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de Catalaanse grootmacht, al werden de geruchten omtrent een mogelijke transfer halverwege april door zowel Bayern München als Barcelona de kop ingedrukt.

Haller zou weleens de derde Ajacied kunnen worden die na dit seizoen de overstap naar Bayern maakt. De Duitsers zijn al dicht bij het aantrekken van Gravenberch en Mazraoui. Gravenberch beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2023, maar heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Bayern, terwijl Mazraoui transfervrij ingelijfd kan worden. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde maandag dat de club de transfers van het duo op de korte termijn wil complementeren.