Brian Brobbey bevrijdt kwetsbaar Ajax twee minuten voor tijd in De Goffert

Zaterdag, 23 april 2022 om 18:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:34

Ajax heeft zaterdag dankzij Brian Brobbey in de absolute slotfase puntenverlies in de Eredivisie voorkomen. De Amsterdammers waren lange tijd niet bij machte om het frivool spelende NEC aan te kant te zetten, ook niet omdat Dusan Tadic voor de derde keer in zijn laatste zes pogingen miste vanaf de strafschopstip. Brobbey bracht twee minuten voor tijd echter verlossing en had geluk dat hij net niet buitenspel stond: 0-1. Ajax neemt door de zege een voorsprong van zeven punten op PSV, dat zaterdag op bezoek gaat bij SC Cambuur. NEC blijft tiende.

Ten Hag besloot om zijn elftal na de verloren bekerfinale behoorlijk om te gooien en gunde voor het eerst een basisplaats in de Eredivisie aan Kenneth Taylor. Sébastien Haller kreeg zijn plek in de spits terug ten koste van Brian Brobbey, terwijl Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs door personele problemen achterin een nieuwe kans kregen. Meijer gaf vooraf toe het plan te hebben gehad om Wilfried Bony in de basis te zetten, maar de ervaren spits raakte een dag eerder opnieuw geblesseerd.

Nog geen doelpunten in De Goffert, toch had Dušan Tadic de ideale kans om Ajax op voorsprong te zetten... ?? ?? ESPN #?? #necaja pic.twitter.com/IipGTheW16 — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2022

Ajax dook direct gevaarlijk op via Tagliafico, die over links doorbrak en vlak voor het doel breed legde op Klaassen. De kopbal van de nummer 10 miste kracht om Mattijs Branderhorst te verrassen. Klaassen kopballetje. NEC toonde zich dreigend in de tegenaanval en kwam na twaalf minuten dicht bij de openingstreffer. Jonathan Okita maakte gebruik van zijn snelheid en dribbelde eenvoudig voorbij Schuurs het strafschopgebied in, om vervolgens hard uit te halen. Maarten Stekelenburg had daarop een uitstekende reflex in huis. Na 24 minuten liep Okita weg uit de rug van Daley Blind, maar de spits kon net niet goed genoeg bij een voorzet komen.

Ajax leek na een half uur in het zadel geholpen te worden toen Jordy Bruijn bij een tackle de voet van Jurriën Timber raakte. De strafschop die volgde werd echter verprutst door Dusan Tadic, die Branderhorst alert naar de onderhoek zag gaan. NEC bleef voor gevaar zorgen op de tegenaanval. Elayis Tavsan slalomde om Schuurs heen en vuurde rakelings over. De verdediger van Ajax moest vlak voor rust van het veld met een blessure, waarna Liam van Gelderen zijn debuut in het shirt van de Amsterdammers mocht maken.

Ten Hag bracht in de rust ook Brian Brobbey voor de tegenvallende Steven Berghuis en zag zijn ploeg al snel goed wegkomen, toen Souffian El Karouani vrij opdook voor Stekelenburg. De stift van de linkervleugelspeler van NEC miste richting. Na een klein uur spelen dribbelde Tavsan zich over de as van het veld razendsnel door de Amsterdamse defensie, om te besluiten met een schot in het zijnet. Aan de overzijde kopte Brobbey uit een goede voorzet van Tagliafico op de paal.

Twintig minuten voor tijd maakte Rens van Eijden na bijna een vol kalenderjaar aan blessureleed zijn rentree bij NEC. De 34-jarige verdediger keerde terug van een slepende knieblessure en heeft al aangekondigd na dit seizoen te stoppen. Ajax drong aan en werd hier en daar gevaarlijk. Zo zat Branderhorst mis bij een hoekschop en zag Klaassen een kopbal van de doellijn getikt worden. Twee minuten voor tijd werd Ajax bevrijd door Brobbey, die zich met de rug naar het doel liet aanspelen door Mohammed Kudus en krachtig wegdraaide: 0-1. Kudus verprutste zelf in alle vrijheid een gigantische kans om het duel te beslissen.