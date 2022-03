Supporters Ajax en Feyenoord veroorzaken chaos met steekpartijen op station

Zondag, 20 maart 2022 om 21:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:08

Supporters van Ajax en Feyenoord zijn zondagavond slaags geraakt. Op station ‘s Hertogenbosch zijn zeker vier mannen gewond geraakt door messteken, weet het Algemeen Dagblad. Volgens de krant ging er een ruzie vooraf aan de steekincidenten. De politie heeft in ieder geval een verdachte gearresteerd. Een slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Vlak voor 19.30 uur ontstond er een ruzie ter hoogte van de Burger King op het treinstation. Volgens de berichtgeving was er een confrontatie tussen supporters van Ajax en Feyenoord. Politie-agenten en vijf ambulancewagens waren spoedig ter plekke om de gemoederen te bedaren en de slachtoffers te behandelen. Een spoedarts van het medisch team was eveneens aanwezig, net als boa’s van de NS. Direct na aankomst werd eerste hulp verleend aan de gewonde mannen. In de Burger King vond de politie een mes, waar mogelijk mee gestoken is.

De krant meldt eveneens dat er veel getuigen waren, daar het station erg druk was op het moment van het incident. Met witte schermen werden de slachtoffers uit het zicht van de omstanders gehouden. De gewonde mannen zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht en een verdachte is afgevoerd naar het politiebureau. Het stationsplein is nog altijd deels afgesloten. Volgens de reisplanner van de NS heeft het steekincident voor het station geen gevolgen voor het treinverkeer van en naar Den Bosch.

Ajax en Feyenoord (3-2) namen het zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar op. In het stadion waren in verband met ongeregeldheden in het verleden geen Feyenoord-fans welkom. Hoe het heeft kunnen gebeuren dat supportersgroepen elkaar in Den Bosch troffen, is onbekend.