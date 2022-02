‘Memphis Depay praat met twee clubs en hoopt op gebaar van Barcelona’

Maandag, 21 februari 2022 om 09:12

Memphis Depay lijkt komende zomer alweer te gaan vertrekken bij Barcelona. Sport schrijft dat de aanvaller weinig perspectief heeft onder Xavi, nu er in de winterse transferwindow de nodige aanvallende versterkingen zijn binnengehaald. Depay zou volgens de Spaanse sportkrant reeds gesproken hebben met Juventus en Internazionale en hoopt Barcelona transfervrij te kunnen verlaten.

Depay werd afgelopen zomer door Ronald Koeman naar Barcelona gehaald. Sport schrijft dat het ontslag van Koeman ‘pijn gedaan heeft’ bij de Oranje-international. Voorlopig speelde Depay 23 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 2 assists. Sinds december is Depay uit de roulatie: eerst kampte hij met een hamstringblessure en vrijwel direct na zijn rentree liep hij een achillespeesblessure op. De aanvaller lijkt nu spoedig weer zijn rentree te kunnen gaan maken.

De vraag is echter of Depay veel speelminuten zal gaan maken bij Barcelona. Door de komst van Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang dreigt Depay op de bank te belanden en dat zorgt ervoor dat hij een transfer in overweging heeft. Depay zou zich nog wel op zijn gemak voelen in Barcelona. Hij wil nu naar verluidt proberen om zijn situatie bij Barcelona te veranderen en te laten zien dat hij kan slagen, maar als dit niet lukt, is een transfer mogelijk aanstaande.

Depay zou in dat geval hopen dat Barcelona hem voor vrijwel niets laat gaan, ondanks dat zijn contract nog doorloopt tot medio 2023. Afgelopen zomer liet de aanvaller enkele betere aanbiedingen links liggen om transfervrij bij de Catalanen te tekenen. Depay werd vanuit Frankrijk gelinkt aan een terugkeer naar Olympique Lyon, maar Sport suggereert dat zijn toekomst in Italië lijkt te liggen. AC Milan, Inter en Juventus zouden hem in het vizier hebben en met twee laatstgenoemde clubs is reeds gesproken.