John van den Brom toont clubliefde en keert definitief terug bij Vitesse

John van den Brom is de nieuwe trainer van Vitesse, zo maakt de club uit Arnhem woensdagochtend officieel bekend via de clubkanalen. De 57-jarige oefenmeester uit Amersfoort tekent in GelreDome een contract tot 1 juli 2025. Met Van den Brom hoopt Vitesse een ware clubman in huis te halen die de weg omhoog kan inzetten.

Van den Brom keert daarmee terug bij de club waar hij ruim driehonderd wedstrijden voor speelde en waar hij in het seizoen 2011/12 ook al eindverantwoordelijke was. De ervaren trainer laat zien dat clubliefde geen divisie kent: Vitesse is komend seizoen na 35 jaar weer actief op het tweede niveau van Nederland. Vanuit de Keuken Kampioen Divisie moet de ervaren leidsman de Arnhemmers weer omhoog helpen.

Terug bij zijn club ???? pic.twitter.com/Wl5nQYJQ5o — Vitesse (@MijnVitesse) May 1, 2024

Via de clubwebsite reageert Van den Brom op zijn aanstelling. “Ook ik ben natuurlijk op de hoogte van de laatste stand van zaken en zie dat we vechten voor het behoud van onze licentie. Ik heb er echter vertrouwen in dat het goed komt. Samen met Edwin, Paul en eenieder in en rondom de club gaan we Vitesse weer terugbrengen naar waar het thuishoort. Daar ben ik echt van overtuigd. Vandaar ook dat ik juist nu dit contract onderteken.”

Van den Brom doet daarbij ook een oproep. “Deze prachtige club mag niet verdwijnen. Ik roep dan ook iedere Vitessenaar op om juist nu achter de club te gaan staan, zoals afgelopen zondag. Laat zien dat Vitesse leeft. Samen met diverse Vitessenaren zal ik daarom morgen het startschot geven voor een crowdfunding. Doe mee, kleur de regio geel en zwart en kom zelf met initiatieven. Vitesse heeft iedereen nodig. Voor geel-zwart!”

Edwin Reijntjes, algemeen directeur ad interim, komt eveneens aan het woord. “Met het aantrekken van John van den Brom hopen we een duidelijk signaal af te geven: ondanks alle perikelen gaan we volgend seizoen ‘gewoon’ uit van betaald voetbal in Arnhem. Dat we dit met een ervaren trainer en ras-Vitessenaar gaan doen als John, is des te mooier. Hij helpt de club op het moment dat dit keihard nodig is. Hopelijk volgen meerderen zijn voorbeeld.”

Vitesse kreeg twee weken geleden liefst achttien punten aftrek, en is daarom al zeker van degradatie uit de Eredivisie. Volgend seizoen zullen de Arnhemmers actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie. Althans, als Vitesse een licentie verkrijgt voor het nieuwe seizoen. Dat is namelijk nog steeds niet zeker, als gevolg van de financiële en organisatorische problemen van de club.

In het seizoen 2011/12 was Van den Brom ook trainer van Vitesse. Met de club eindigde hij dat seizoen zevende, waarna de play-offs om Europees voetbal werden gewonnen. Daarna vertrok hij naar RSC Anderlecht.

Van den Brom was clubloos sinds zijn ontslag bij het Poolse Lech Poznan in december vorig jaar. Eerder stond hij onder meer aan het roer bij FC Utrecht, ADO Den Haag, Anderlecht en AZ. Nu wacht Van den Brom de loodzware klus om Vitesse enigszins uit het slop te trekken. Hij is zich bewust van de uitdaging, maar wil de noodlijdende club graag de hand toereiken.

