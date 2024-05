Beuker schetst ideale Ajax-trainer: ‘Louis van Gaal een fantastisch voorbeeld’

Marijn Beuker stelt dat de aanstelling van een nieuwe technische staf voor Ajax de belangrijkste transfer van komende zomer gaat worden. Wel heeft de club een beeld van de ideale trainer, zo vertelt de directeur voetbal in een uitgebreid interview met Voetbal International.

John Van ‘t Schip is momenteel interim-coach bij Ajax. Hij nam in oktober het stokje over van de ontslagen Maurice Steijn en loodste de club van de achttiende naar de vijfde plaats. Van ‘t Schip zwaait daarna af als hoofdtrainer bij Ajax. De club is daarom ondertussen bezig met de zoektocht naar een nieuwe technische staf voor volgend seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Verschillende media suggereren onder andere Graham Potter en Erik ten Hag als kandidaten voor het trainerschap bij Ajax, maar Beuker wil geen namen noemen. “Wij zoeken een oefenmeester die een heldere visie heeft én die dat kan vertalen naar het veld."

“We zoeken een trainer die bezig is met het proces: training geven, het team ontwikkelen en spelers individueel ontwikkelen”, zo schetst Beuker het profiel van zijn ideale Ajax-trainer. “Nou, daar hebben we in Nederland een aantal voorbeelden van. Maar ook in het buitenland.”

Daarmee bevestigt Beuker dat Ajax ook openstaat voor een samenwerking met een buitenlandse trainer. “Ja, want het is kwaliteit boven nationaliteit", aldus Beuker. "Natuurlijk heeft het altijd je voorkeur om een Nederlandse trainer te hebben, maar als dat niet kan, dan gaat kwaliteit boven alles.”

Louis van Gaal heeft in de zoektocht naar een nieuwe trainer veel inspraak, zo zegt Beuker. “Hij is zelf natuurlijk een fantastisch voorbeeld van het type oefenmeester dat we zoeken, maar Louis is met pensioen. Hij is aan het genieten van zijn huidige rol en vindt dat een nieuwe generatie aan zet is. Maar een coach die vergelijkbaar is met Louis: dat is wat we zoeken. Gelukkig zijn er veel andere goede trainers.”

Daarin is Ajax duidelijk: de nieuwe trainer moet voor stabiliteit gaan zorgen bij de club. “We hadden ook kunnen kiezen voor een risicovolle optie, bijvoorbeeld een trainer die voor het eerst op eigen benen gaat staan als hoofdcoach. Maar we zoeken idealiter een ervaren trainer, die hier niet zit voor zichzelf, maar voor Ajax”, besluit de directeur voetbal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties