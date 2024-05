Oude bekende in beeld bij Feyenoord om opvolger Arne Slot te worden

Dennis te Kloese gaat geen overhaaste beslissingen maken in het aanstellen van een opvolger van Arne Slot, zo stelt De Telegraaf woensdagochtend. De algemeen directeur van Feyenoord zal zorgvuldig te werk gaan, maar heeft wel enkele namen in beeld.

Een kopie van Slot loopt er niet rond, maar de Rotterdammers zijn zich er wel van bewust dat er verschillende trainers zijn die over enkele aspecten van de trainer Slot beschikken. Veel tijd om erover na te denken is er nog niet geweest, daar Feyenoord tot afgelopen weekeinde druk bezig is geweest met het onderhandelen over de afkoopsom van het contract van Slot.

Wel heeft Te Kloese al rekening gehouden met het scenario dat Slot zou vertrekken bij Feyenoord. Vorig jaar onderhandelde Slot namelijk al langdurig met Tottenham Hotspur, maar kwamen beide partijen uiteindelijk niet tot een akkoord. Dat akkoord lijkt er nu wel te komen met Liverpool.

Eerder werd in De Kuip al gesproken over Pascal Jansen als mogelijke opvolger van Slot. De 51-jarige trainer werd bij AZ lang gezien als succestrainer, maar werd later verantwoordelijk geacht voor het verval van de Alkmaarders en werd daarom in januari op straat gezet.

Daarom is Jansen ook niet meer in beeld in Rotterdam, zo meldt De Telegraaf. Marino Pusic is dat zeker wel. De Bosnische Kroaat werkte lange tijd bij Feyenoord als assistent van Slot, maar besloot in oktober 2023 de deuren van De Kuip achter zich dicht te trekken voor een avontuur als hoofdtrainer bij Shakhtar Donetsk in Oekraïne, waar hij inmiddels rechtstreeks op de titel afstevent.

Pusic is nog altijd erg populair bij Feyenoord, vanwege zijn vermogen om vanuit een heel sociale rol voetballers plezier te geven in hun vak. Pusic wordt gezien als een echte ‘people manager’, waarmee hij te vergelijken is met Slot.

Met Graham Potter, die bovenaan de shortlist bij Ajax staat en naar verluidt dicht bij een akkoord is met de Amsterdamse club, is er een tweede sterke kandidaat, die bovendien ervaring heeft in het buitenland en bewezen heeft met beperkte middelen en vooral jonge spelers sterke elftallen te kunnen bouwen. Ook Dick Schreuder, die momenteel indruk maakt bij het Spaanse CD Castellón, behoort tot de mogelijkheden.

