Uitblinker Donny van de Beek bij Ziggo geprezen om zeker vijf redenen

Zaterdag, 12 februari 2022 om 19:14 • Mart van Mourik

Youri Mulder heeft zich positief uitgelaten over het optreden van Donny van de Beek bij Everton. Zaterdag kreeg de middenvelder een basisplek in het gewonnen Premier League-duel met Leeds United (3-0). Van de Beek maakte indruk in de 4-4-2-opstelling van manager Frank Lampard en speelde een belangrijke rol bij de openingstreffer van the Toffees. In de rust en tijdens de nabeschouwing heeft Mulder uitsluitend lovende woorden over voor de Nederlander. Ook de invalbeurt van debutant Anwar El Ghazi komt na afloop ter sprake.

“Ik geef hem echt een 8 voor zijn optreden in de eerste helft”, vertelde Mulder halverwege de wedstrijd op Ziggo Sport. Na een harde en lage voorzet van Van de Beek belandde de bal uit een carambole voor de voeten van Seamus Coleman, die van dichtbij binnentikte: 1-0. “Donny heeft werkelijk niets verkeerd gedaan, hij is iedere keer leidend in het opjagen én hij is natuurlijk heel belangrijk bij de openingsgoal. Donny geeft eigenlijk de assist, ware het niet dat Coleman nog net het laatste zetje gaf. Maar Donny geeft de voorzet en is dus ook nog eens in de vijandige zestien gevaarlijk. En dat allemaal terwijl hij eigenlijk op een verdedigende positie in het veld staat. Je zou hem daar niet verwachten, maar in het systeem van Lampard kan het wel. Dus in de 4-4-2-formatie kan Donny wel samen met een ander staan (Allan, red.), zodat hij ook wel naar voren kan.”

“Maar hij doet het hartstikke goed”, vervolgde Mulder. “Wij kennen hem niet zozeer van het 4-4-2-systeem, maar hij is de meest naar voren geschoven pion. Je ziet wel dat hij flink moet lopen, want de ruimtes zijn groot en dat tweetal voorin doet niet zo veel. Hij heeft best veel verdedigende verantwoordelijkheden, maar hij doet het goed. Hij is steeds aanspeelbaar, steeds opbouwend en heeft altijd de oplossing naar voren. Het ziet er allemaal heel natuurlijk uit en het is alsof hij wekelijks gespeeld heeft bij United. Hij heeft een goede mentaliteit en hij zal nooit verzaakt hebben op trainingen of iets dergelijks.”

Ook na afloop heeft de analyticus fraaie woorden over voor het spel van Van de Beek. “Hij heeft het gewoon goed gedaan, hij heeft echt zeker een 8 verdiend.” El Ghazi, die in de 81ste minuut binnen de lijnen kwam ten koste van Anthony Gordon, viel eveneens in positieve zin op bij Mulder. “Voor hem is het heel fijn dat je even kunt spelen en even het gevoel hebt dat je dicht bij een plek in de basiself bent. Ik vind het een leuke speler en ik denk ook dat het een goede speler is voor Lampard. El Ghazi kan zowel in een 4-2-2-systeem als in een 4-3-3-systeem uit de voeten. Hij is waardevol voor die selectie en ik denk dat Lampard hem de komende weken wel minuten gaat geven”, aldus de analist.