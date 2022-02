Swingend Ajax veegt vloer aan met Vitesse en bereikt halve finale

Woensdag, 9 februari 2022 om 20:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:52

Ajax heeft zich woensdagavond zonder moeite geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. In een herhaling van de finale van vorig jaar won Ajax met liefst 5-0 van Vitesse. Het was dezelfde uitslag als in de onderlinge competitiewedstrijd van augustus. De Amsterdammers passeerden woensdagavond de grens van honderd doelpunten dit seizoen in officiële wedstrijden. Het was een welkome opsteker in de eerste wedstrijd sinds het nieuws over grensoverschrijdend gedrag binnen de club. In de halve finale zal Ajax een uitwedstrijd spelen, zo werd eerder al bekend bij de loting.

Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0) voerde Ten Hag één wijziging door: op de rechtsbackpositie speelde Devyne Rensch in plaats van Noussair Mazraoui, die niet bij de selectie zat. Bij Vitesse maakten Tomás Hajek, Thomas Buitink en Nikolai Baden Frederiksen hun opwachting ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd tegen FC Twente (3-0). Jacob Rasmussen (geschorst), Daan Huisman en Yann Gboho stonden niet meer in de basis; de laatste twee spelers zaten wel op de bank.

Antony ???? Ajax gaat met een 2-0 voorsprong rusten en dankt een ontketende Antony. ?? pic.twitter.com/JiVoiJ0qfL — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2022

Ajax won de finale vorig jaar met de nodige moeite van Vitesse (2-1), maar was ditmaal oppermachtig. In de zeventiende minuut opende de thuisploeg de score. Ajax counterde rap na een aanval van Vitesse. Vanaf de eigen helft verstuurde Dusan Tadic een dieptebal waarmee hij Antony lanceerde; de Braziliaan begon in de middencirkel aan zijn sprint richting doel en had dus nog de nodige afstand te overbruggen, maar werd nauwelijks lastiggevallen en schoot laag binnen in de linkerhoek vanaf de zestienmeterlijn.

Vitesse kwam daarna verder onder druk te staan en incasseerde na een halfuur de 2-0. Opnieuw liet Antony zich van zijn beste kant zien. Hij veroverde de bal van de treuzelende Hajek, deelde een panna uit aan Maximilian Wittek en leidde daarmee een vlotte aanval in. Met een behendige pass stelde Davy Klaassen zijn ploeggenoot Sébastien Haller in staat om de bal uit de lucht te nemen. Doelman Jeroen Houwen liet zich kloppen in de korte hoek. Behalve een afstandsschot van Nikolai Baden Frederiksen, dat door Remko Pasveer over de lat werd getikt, stelde Vitesse er weinig tegenover in de eerste helft.

?? Met een prachtige vrije trap zet Dušan Tadic @AFCAjax op een 4-0 voorsprong! ?? pic.twitter.com/APo76Uhtqk — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2022

Na de pauze was het krachtsverschil zo mogelijk nog groter. In de eerste minuut voerde Ajax de marge op: Tadic bediende aan de linkerflank Berghuis, die een voorzet gaf. Haller kwam in het strafschopgebied voor Hajek en maakte al vallend de 3-0. Uit een schitterende vrije trap in de rechterbovenhoek maakte Tadic er 4-0 van. Even later zette Edson Álvarez ploeggenoot Antony vrij voor het doel; de aanvaller wilde Haller aan zijn linkerzijde bedienen, maar de pass was te scherp. Even daarna maakte Antony er zelf 5-0 van door vanbuiten het strafschopgebied de linkerhoek uit te zoeken. Een ander hoogtepunt was de entree van Mohammed Kudus, na een afwezigheid van drie maanden door een ribblessure.