V/d Gijp over zwakte van Ihattaren: ‘Dat zie ik bij zoveel Marokkaanse spelers’

Maandag, 31 januari 2022 om 22:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

René van der Gijp vindt dat Mohamed Ihattaren bij Ajax vooral aan zijn 'inhoud' moet werken. De analist van VI Vandaag benadrukt hoe belangrijk loopvermogen in het hedendaagse topvoetbal is. "Zijn inhoud moet omhoog, zelfs bij Hakim Ziyech zie je dat bij Chelsea", aldus Van der Gijp.

"Hij moet gewoon meer inhoud krijgen", stelt Van der Gijp, die een tendens ziet. "Ik heb zoveel goede Marokkaanse spelers gezien in Nederland... ook dat ventje van NAC Breda en Roda JC (Anouar Hadouir, red.), die kon zo goed voetballen. Maar die inhoud moet omhoog, zelfs bij Ziyech zag je dat. Je moet bij Chelsea week in, week uit, elke drie dagen wat laten zien. Je redt het niet met een lekkere vrije trap of een goede bal in de kruising."

Johan Derksen denkt dat Ihattaren het nog lastig gaat krijgen in de Keuken Kampioen Divisie. De negentienjarige aanvallende middenvelder wordt door Ajax gehuurd van Juventus en sluit eerst aan in het beloftenelftal. "Daar had hij denk ik niet op gerekend, maar nu moet hij dadelijk naar Telstar en Helmond Sport", zegt Derksen, die denkt dat de offensieve middenvelder daar het nodige staat te wachten.

"Guur weer, koud...", schetst Derksen. "En dan sta je daar tussen honderd van die boeren uit zo'n dorp, die daar staan te schreeuwen tegen je. Hij krijgt natuurlijk iemand in de mandekking. Overleef maar... hij heeft kwaliteiten zat, maar hij moet zich wel realiseren: als dit avontuur mislukt, dan is het afgelopen met Ihattaren." De voormalig PSV'er heeft het hele kalenderjaar om Ajax te overtuigen van zijn waarde. De Amsterdammers kunnen hem op 1 januari 2023 voor twee miljoen euro inlijven.