Ajax maakt transfersom van David Neres officieel

Vrijdag, 14 januari 2022 om 08:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:58

Ajax en Shakhtar Donetsk hebben overeenstemming bereikt over de overgang van David Neres, zo maakt de Amsterdamse club vrijdagmorgen bekend via de officiële kanalen. De transfer naar de Oekraïense club is onder voorbehoud van de vervulling van een aantal voorwaarden, waaronder de medische keuring. Ajax ontvangt een transfersom van twaalf miljoen euro. Dat bedrag kan middels variabelen nog oplopen naar zestien miljoen euro.

Neres, 24 jaar, werd in januari 2017 voor een transfersom van twaalf miljoen euro overgenomen van het Braziliaanse São Paulo, waarmee hij een van de duurste transfers van Ajax werd. Door middel van bonussen liep dat bedrag uiteindelijk op tot vijftien miljoen euro. Na het seizoen 2018/19 bood Napoli volgens De Telegraaf vijftig miljoen euro voor Neres, maar Ajax sloeg de aanbieding af en verlengde het contract van de aanvaller tot de zomer van 2023.

Dat bleek een dure inschattingsfout. Met name in zijn eerste twee volledige seizoenen was Neres namelijk zeer belangrijk in het aanvalsspel van Ajax, maar door blessures en de komst van zijn landgenoot Antony kon hij zijn goede vorm daarna niet doortrekken. Neres speelde 180 wedstrijden voor Ajax en was daarin goed voor 47 doelpunten en 41 assists. Hij won ook twee landstitels, twee TOTO KNVB Bekers en een Johan Cruijff Schaal.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Ajax een speler verkoopt aan Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré maakte afgelopen zomer voor naar verluidt tien miljoen euro de overstap naar Oekraïne. Ajax ziet in Steven Bergwijn de opvolger van Neres. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou onlangs een bedrag van achttien miljoen euro voor de aanvaller van Tottenham Hotspur hebben geboden, maar de Londenaren vonden dat te weinig. Een hernieuwde poging valt zeker niet uit te sluiten.