Barcelona geeft tweemaal voorsprong weg en verliest weer punten

Zondag, 12 december 2021 om 18:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:25

Barcelona heeft zondag in LaLiga duur puntverlies geleden op bezoek bij Osasuna. Nico zette de ploeg van trainer Xavi op voorsprong, waarna David García de stand direct weer in evenwicht bracht. Ez Abde leek de Catalanen na rust de zege te bezorgen, maar Chimy Ávila dompelde Barcelona in de slotfase alsnog in rouw: 2-2. Door het gelijkspel blijft Barcelona steken op een achtste plaats met 24 punten uit 17 duels.

Barça kreeg in de afgelopen week meerdere tikken te verwerken. Afgelopen weekend leed de club tegen Real Betis (1-0) de eerste nederlaag onder de nieuwe trainer Xavi, waarna het woensdag door Bayern München (3-0 verlies) uit de Champions League werd geknikkerd. In deze wedstrijd liepen Jordi Alba en Memphis Depay bovendien blessures op, waardoor de ziekenboeg verder volstroomde. Luuk de Jong verving zijn landgenoot tegen Osasuna als aanvalsleider bij de Catalaanse bezoekers, terwijl er ook een basisplaats voor Frenkie de Jong centraal op het middenveld was. Sergiño Dest, die tegen Bayern als buitenspeler startte, begon op de bank.

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om uitgespeelde mogelijkheden te creëren. Barcelona toonde zich daarentegen uiterst effectief door de eerste mogelijkheid van de wedstrijd direct in een doelpunt om te zetten. Gavi zag Nico een loopactie maken achter de laatste lijn van de thuisploeg. Op de rand van buitenspel wist de diepgaande middenvelder vervolgens Sergio Herrera het nakijken te geven: 1-0. Lang kon Barcelona alleen niet van de voorsprong genieten, want twee minuten later was het aan de andere kant ook raak, toen aanvoerder García een vrije trap van Jon Moncayola ongedekt kon binnenkoppen: 1-1.

Het publiek in Estadio El Sadar verwachtte na de twee treffers kort achter elkaar een open wedstrijd, maar verder dan enkele dreigende momenten van Ez Abde aan de kant van Barça vielen er voor rust niet te noteren. De bezoekers hadden voor rust meer dan zeventig procent balbezit en veranderde in de tweede helft niet van spelplan. Dit leidde vroeg in de tweede helft na een discutabel moment opnieuw tot een voorsprong van Barcelona. Gavi schoot eerst in eigen strafschopgebied tegen de arm van Sergio Busquets, waarna de ploeg razendsnel aan de overkant was. Ousmane Dembélé zette voor op Abde, die van dichtbij de linkerbovenhoek vond: 2-1.

Osasuna voelde zich door scheidsrechter José Munuera benadeeld en bleek niet meteen in staat om de rug te rechten. In aanvallend opzicht was de thuisploeg niet in staat om een vuist te maken, waardoor Barça de voorsprong kon consolideren. In de slotfase ging het toch nog mis voor de Catalanen. Barcelona kreeg een corner niet goed weggewerkt, Ávila bedacht zich niet bij een afvallende bal en trof doel met een lage schuiver: 2-2.