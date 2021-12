Ten Hag spreekt zich uit over meespelen van Berghuis in Klassieker

Zaterdag, 4 december 2021 om 06:51

Erik ten Hag twijfelt er niet over om Steven Berghuis te laten spelen in De Klassieker. Voor Ajax staat over twee weken de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma en er bestaat nog altijd een mogelijkheid dat dit duel in een volle Kuip wordt afgewerkt. Ten Hag vindt dat Ajax ‘helemaal niet moet gaan’ als de veiligheid niet kan worden gewaarborgd.

“Het is geen dingetje waarover ik moet nadenken. Natuurlijk neem ik Steven mee”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Ten Hag. Berghuis was sinds zijn komst van Feyenoord goed voor zeven doelpunten en zeven assists in twintig officiële wedstrijden voor Ajax. “Bang? Kom! Als de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, moeten we helemaal niet gaan. We moeten ons als groep wel tegen de eventuele vijandigheid wapenen. Dat doen we ook, want daar zijn strategieën voor.”

“Er zijn strategieën om je te wapenen tegen vijandigheid, zoals we die onlangs in Dortmund tegenkwamen”, zo vult Ten Hag tegenover het Algemeen Dagblad aan. Ajax won vorige maand het Champions League-duel op bezoek bij Borussia Dortmund met 1-3. “Het gaat erom hoe wij daar als team, en Steven zelf, mee omgaan. Ik denk dat iedereen blij is met hem. Hij heeft het ongelofelijk naar zijn zin, ook vanwege de manier waarop wij voetballen. Ik zie hem groeien en denk dat er nog rek in zit.''

Ten Hag kijkt er naar uit om tegenover Feyenoord te staan, voorlopig op één punt achterstand de naaste achtervolger van Ajax. “Ik had wel verwacht dat Feyenoord ons kon bijbenen zoals ze dat tot nu toe doen. Dat lukte ze vorig jaar ook al. Ik vind dat de technisch directeur van Feyenoord een heel goede selectie heeft samengesteld, voor een goede trainer. Dan krijg je dit. En ook PSV heeft een mooie selectie staan.”