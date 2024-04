Ajax-leiding wordt gespot in Eredivisie-stadion, maar lijkt voor niets gekomen

Kelvin de Lang en Marijn Beuker waren zondagmiddag aanwezig bij de Eredivisie-wedstrijd tussen NEC en AZ. Vermoedelijk zat het Ajax-duo daar om Philippe Sandler in actie te zien. De 27-jarige centrale verdediger wordt in verband gebracht met de Amsterdammers, maar viel tegen AZ halverwege de eerste helft al geblesseerd uit.

Zondagochtend wist De Telegraaf te melden dat zowel Ajax als PSV aast op Sandler. De Amsterdammers zouden het meest concreet zijn. Volgens De Telegraaf is Ajax op zoek naar een opbouwend sterkte centrale verdediger, en staat Sandler dus bovenaan de lijst.

Dat lijkt te worden bevestigd door de aanwezigheid van De Lang en Beuker in het Goffertstadion zondag. Eerstgenoemde is hoofd scouting bij Ajax, terwijl Beuker directeur voetbal is.

Op beelden van ESPN is te zien dat de twee druk in overleg zijn op de tribune in Nijmegen. Overigens hebben ze Sandler dus maar korte tijd in actie kunnen zien.

Halverwege de eerste helft viel de verdediger geblesseerd uit: na een lange pass greep hij naar zijn hamstring, waarna bleek dat hij de wedstrijd niet uit kon spelen. Mathias Ross verving hem.

Wat de ernst van de kwetsuur van Sandler is, is nog niet bekend. NEC leed overigens een flinke nederlaag in eigen huis tegen AZ: 0-3.

Volgens Transfermarkt is de rechtsbenige Sandler, die ook over de Amerikaanse nationaliteit beschikt, momenteel 2,5 miljoen euro waard. Sandler heeft nog een contract tot medio 2025 in Nijmegen.

