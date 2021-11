Noa Lang haalt uit naar ‘zij die de opstelling maakten’ bij Ajax

Woensdag, 24 november 2021 om 14:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:59

Noa Lang heeft kritiek geuit aan het adres van Ajax. De aanvallende middenvelder van Club Brugge blikt in het boek Bluvn Goan onder meer terug op zijn periode bij de Amsterdammers. Verder laat hij zich in het boek, waarin door auteur Raf Willems een ode wordt gebracht aan diverse clubiconen, uit over de manier waarop hij zijn tijd bij Club Brugge ervaart.

Lang benadrukt in het boek dat hij zich erg thuisvoelt in Brugge, waar hij ruim een jaar geleden neerstreek. “Club Brugge is het Ajax van België. Ze stralen uit dat ze de nummer één van het land zijn en de beste spelers willen hebben.” Hij merkt dat hij erg gewaardeerd wordt in de Belgische stad, en hij hoopt een voetafdruk achter te laten bij Blauw-Zwart. “Ik wil dat ze zich Noa Lang herinneren als een speler die prijzen bracht en heel succesvol is geweest. Ik probeer een voorbeeld te zijn voor de jongste jongens door hen te tonen dat ze met lef moeten voetballen, met branie en gewoon zichzelf zijn. Te allen tijde.”

Die waardering ontbrak regelmatig bij Ajax, vertelt Lang openhartig. Hij noemt de voetbalwereld onder meer ‘vals’ en ‘smerig’, waarna hij refereert aan zijn periode in Amsterdam. “Ik stel me daar (de voetbalwereld, red.) weerbaar tegen op door mezelf te zijn. Echt door honderd procent mezelf te zijn. Daardoor liep ik al eens tegen de muur toen ik bij Ajax verbleef. De meeste mensen hielden er toch van mij, behalve zij die de opstelling maakten. Zij keken vooral naar de randzaken en veel minder naar de voetbalkwaliteiten”, aldus Lang, die zich lat inspireren door Cristiano Ronaldo.

“Cristiano is mijn voorbeeld als persoonlijkheid. Hij weerstond op alle terreinen de enorme druk. Hij toont zich altijd een winnaar en wordt bovendien uitgekotst door de voetbalwereld”, besluit Lang. Sinds zijn definitieve overstap op 1 juli 2020 van Ajax naar Club Brugge wist hij zich, dankzij de goede prestatie bij Club Brugge, in Oranje te voetballen. Hij heeft inmiddels twee interlands achter zijn naam. Namens Club Brugge speelde hij in totaal 57 wedstrijden, waarin hij 23 keer scoorde en 18 assists verzorgde.