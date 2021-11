The Athletic: Marc Overmars verkiest Ajax boven Newcastle United

Maandag, 8 november 2021 om 09:45 • Chris Meijer • Laatste update: 09:51

Marc Overmars wordt niet de nieuwe sportief directeur van Newcastle United, zo weet The Athletic te melden. Het Engelse medium meldt dat de huidige directeur voetbalzaken de voornaamste kandidaat was om de technisch eindverantwoordelijke te worden bij the Magpies. Overmars heeft echter besloten om bij Ajax te blijven, zo klinkt het.

De Telegraaf meldde drie weken geleden dat Overmars in beeld was om het aankoopbeleid van Newcastle United uit te gaan zetten. De nieuwe eigenaren van de Premier League-club, die onlangs in handen kwam van een steenrijk investeringsfonds uit Saoedi-Arabië, hebben torenhoge ambities en willen al in januari de transfermarkt op. Overmars was vanwege zijn uitstekende staat van dienst bij Ajax in beeld om dat project in het noordoosten van Engeland te gaan leiden.

Valentijn Driessen meldde enkele dagen later dat Overmars in gesprek zou gaan met Newcastle United. “Het gaat sowieso concreet worden dat er gesproken gaat worden, op korte termijn. Als wij in Nederland iemand willen hebben, praat je alleen met degene die je wil hebben. Maar in Engeland is dat iets anders, dan praten ze met een aantal die kandidaten zijn. En Marc is er daar een van”, zei de chef voetbal van De Telegraaf in het programma Voetbalpraat. Hij stelde dat Overmars openstond voor een nieuwe uitdaging, terwijl de Daily Mirror schreef dat hij vier keer zoveel kon verdienen bij Newcastle United.

Die uitdaging lijkt echter niet Newcastle United te gaan worden. Volgens The Athletic was Overmars een leading option om de nieuwe sportief directeur te worden bij de Engelse club, maar hij heeft besloten om die aanbieding naast zich neer te leggen. Ajax wilde Overmars volgens het doorgaans betrouwbare Engelse medium dolgraag binnenboord houden en hij heeft nu uiteindelijk besloten om voorlopig in Amsterdam te blijven. Zijn contract bij Ajax loopt voorlopig nog door tot medio 2024.

Newcastle United moet in de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur doorschakelen. Eerder werden ook Luis Campos, sportief directeur van Lille OSC, en Michael Edwards van Liverpool genoemd voor deze vacature. Met Eddie Howe heeft Newcastle United in ieder geval al een nieuwe manager gevonden. Voor de opvolging van de ontslagen Steve Bruce werd ook Erik ten Hag als kandidaat genoemd.