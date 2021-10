Van Hanegem: ‘Als je zo’n selectie als Ajax hebt, dan is het bijna belachelijk’

Zondag, 31 oktober 2021 om 21:18

Willem van Hanegem is van mening dat Ajax ‘schandalig slecht’ speelde tegen Heracles Almelo, dat de Amsterdammers zaterdagavond op een 0-0 gelijkspel hield. De oud-international signaleert in zijn column in het Algemeen Dagblad dat het lijkt alsof ‘de Ajacieden af en toe met tegenzin rondlopen in de Eredivisie’. Volgens Van Hanegem is het ‘bijna belachelijk’ dat Ajax reeds zeven punten is verloren tegen FC Twente, FC Utrecht en Heracles.

“Heracles deed het zaterdagavond uitstekend tegen Ajax. Als je zo’n selectie als Ajax hebt, dan is het bijna belachelijk dat je na elf wedstrijden al zeven punten kwijt bent tegen clubs als FC Twente, FC Utrecht en Heracles. In Almelo was het echt schandalig slecht wat Ajax liet zien”, schrijft Van Hanegem. Hij vindt het veelzeggend dat Heracles na afloop het gevoel had dat er wellicht meer in had gezeten. “Want ze hadden nog gelijk ook. Die Fadiga had hem echt op z'n schoen, die winnende.”

“In Dortmund staat Ajax er woensdag vast wel weer, maar in de Eredivisie lopen de Ajacieden af en toe met tegenzin rond, lijkt het wel”, vervolgt Van Hanegem. De Kromme is van mening dat Sparta Rotterdam eveneens met een goed strijdplan aantrad tegen Feyenoord, dat door een doelpunt van Cyriel Dessers in blessuretijd nog met een 0-1 overwinning van Het Kasteel vertrok. “Sparta deed het zoals Vitesse eerder, met voortdurend de lange bal achter de defensie van Feyenoord en dat werkt blijkbaar.”

“Te vaak hadden we dat gejammer dat clubs punten verspelen na een Europese wedstrijd”, stelt Van Hanegem. “Nu gaan al die uitvinders straks nog uitleggen dat een competitiewedstrijd voor een Europese wedstrijd óók al punten kost. Want de motivatie is er dan even niet. Nou, zoals Sparta en Heracles het deden, dat mag en de topclubs moeten daar maar een antwoord op vinden. Worden ze nog beter van ook.”