Mark van Bommel ontslagen als trainer van VfL Wolfsburg

Zondag, 24 oktober 2021 om 17:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:57

VfL Wolfsburg neemt afscheid van Mark van Bommel, zo maakt de club zondag bekend. De trainer kende in de Bundesliga een voortvarend begin van zijn dienstverband, maar verloor de laatste vier wedstrijden in de competitie. Zondagmiddag is Van Bommel in een persoonlijk gesprek met de clubleiding op de hoogte gebracht van het besluit.

Van Bommel had bij Wolfsburg nog een contract tot medio 2023. "Er waren uiteindelijk meer dingen die ons scheidden dan ons samenbrachten", reageert directeur Jörg Schmadtke op de clubsite. "We misten de overtuiging dat we zo snel mogelijk uit deze situatie konden komen. Dat heeft ons doen besluiten de samenwerking te beëindigen. We wensen Mark het beste toe, zowel op sportief als persoonlijk vlak."

"Ik ben verrast en teleurgesteld door het besluit, omdat ik ervan overtuigd ben dat we samen weer de weg naar succes hadden kunnen inslaan", zegt Van Bommel zelf in een eerste reactie. "Ik hoop dat de ploeg er snel in slaagt om het tij te keren." Wolfsburg komt binnenkort met informatie over de invulling van de technische staf. Van Bommel had Kevin Hofland en Vincent Heilmann meegenomen als assistent-trainers.

Van Bommel werd in juni aangesteld als opvolger van de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Oliver Glasner. De voorbereiding was stroef en in augustus wisselde Van Bommel eenmaal te veel in de bekerwedstrijd tegen Preußen Münster, waardoor een 1-3 overwinning reglementair werd omgezet naar een 2-0 nederlaag. Zijn start in de competitie was daarna echter veelbelovend, aangezien Wolfsburg na drie speelronden in de Bundesliga nog zonder puntverlies bovenaan stond.

De afgelopen maanden ging het echter bergafwaarts met het elftal van Van Bommel. In de competitie werd al sinds 11 september, na de 0-2 zege op Gruether Fürth, niet meer gewonnen. Ook de Champions League-campagne onder Van Bommel werd geen succes. In de eerste drie duels in groep G behaalde Wolfsburg slechts twee punten tegen Lille OSC (0-0) en Sevilla (1-1). Tegen Red Bull Salzburg werd afgelopen woensdag met 3-1 in Oostenrijk verloren en de 0-2 nederlaag tegen SC Freiburg van zaterdag lijkt de trainer fataal te zijn geworden.