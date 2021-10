Daily Mirror: Marc Overmars opent gesprekken met Newcastle United

Zondag, 24 oktober 2021 om 10:22 • Yanick Vos

Marc Overmars heeft de gesprekken met Newcastle United geopend, zo meldt de Daily Mirror. De directeur voetbalzaken van Ajax is naar verluidt in beeld om bij de Premier League-club dezelfde functie te bekleden. Volgens de tabloid hebben twee tussenpersonen namens the Magpies contact opgenomen met Overmars, die volgens de berichtgeving geïnteresseerd is om te verhuizen naar St James’ Park nadat hij te horen heeft gekregen dat hij de middelen krijgt ‘om een slapende reus wakker te maken’.

De Mirror schrijft op basis van Nederlandse bronnen dat Overmars openstaat voor de functie in Engeland en Ajax-trainer Erik ten Hag wil meenemen. Valentijn Driessen schreef deze week in zijn column voor De Telegraaf al dat Overmars Ten Hag zou polsen wanneer hij wordt aangesteld in Engeland. “Het is aannemelijk dat Newcastle Ajax een compensatie zal willen betalen om de overstap goed te laten verlopen”, zo klinkt het vanuit Engeland. “Persoonlijke voorwaarden zullen geen problemen vormen.”

Overmars is overigens niet de enige kandidaat bij Newcastle United, dat deze maand in handen is gekomen van een steenrijk investeringsfonds uit Saudi-Arabië. Luis Campos, sportief directeur van Lille OSC, en Michael Edwards van Liverpool zijn ook in beeld. Laatstgenoemde verlaat Anfield na dit seizoen. Overmars verdient volgens Driessen 700.000 euro per jaar in Amsterdam. In Newcastle kan hij volgens de Engelse berichtgeving zijn salaris verviervoudigen.

“Een hongerloon vergeleken bij zijn collega’s in de top”, schreef Driessen over het Ajax-salaris van Overmars. “De karige beloning is net zo goed van toepassing op Ten Hag. Tenzij de privésituatie het niet toelaat, zal opwaardering door Ajax niet opwegen tegen een avontuur in Newcastle. Zelfs het ploeterende Barcelona en Arsenal – zij trokken eerder tevergeefs aan Overmars – staan daarbij in de schaduw. Zo wordt Ajax direct na één van de mooiste Europese avonden deze eeuw geconfronteerd met een ongewisse toekomst qua technische leiding”, aldus Driessen.