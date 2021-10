Europa smult van Ajax: ‘Dortmund werd belachelijk gemaakt’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 08:54 • Yanick Vos • Laatste update: 09:28

Ajax heeft diepe indruk gemaakt met de manier waarop Borussia Dortmund dinsdagavond werd verslagen. De Duitse topclub werd met 4-0 opzijgezet in een wedstrijd waarin de Amsterdammers kansen op meer lieten liggen. In de Duitse media wordt Dortmund hard aangepakt, terwijl de kranten en online media in de rest van Europa lovend spreken over de ploeg van Erik ten Hag.

“Wat een blamage!”, schrijft BILD. “Wat een ondergang! Dortmund op bezoek bij Ajax: 4-0! 4-0! 4-0! 4-0! De grootste nederlaag van de zwart-gelen in de hele Champions League-historie. De spelers van Dortmund leken wel verdoofd.” Ajax was op eigen veld heer en meester, zag ook Sport1. “Dortmund werd duizelig gespeeld. Ajax had BVB voortdurend in een houdgreep. Een-tweetjes, droomcombinaties; Dortmund kon het allemaal niet bijbenen.” Kicker roemt Ajax om het ‘uitstekende combinatievoetbal’. “Nadat de door de fans veroorzaakte nevel was verdreven, belandde Dortmund in nood. En dat bleef zo”, doelt het tijdschrift op de enorme rookontwikkeling vanaf de tribunes door het afsteken van fakkels door supporters.

The Guardian zag Ajax een ‘dominante show’ geven tegen Borussia Dortmund. “Dortmund-keeper Gregor Kopel moest meerdere keren reddend optreden om de score halverwege nog enigszins respectabel te houden.” Ook de Daily Mail zag Ajax heersen. “Vooraf werd gedacht dat deze ploegen aan elkaar gewaagd zouden zijn, maar niets bleek minder waar. Borussia Dortmund werd verlamd door Ajax in een meedogenloze vertoning. Borussia Dortmund is afgemaakt door Ajax.” “Dortmund werd meerdere keren belachelijk gemaakt door Ajax”, schrijft de Italiaanse tak van Eurosport.

The Sun keek met speciale aandacht naar de Engelse middenvelder Jude Bellingham en Haaland. "Ze speelden de hele wedstrijd, maar waren machteloos en konden de 'surprise romp' van Ajax niet tegenhouden. Een vroege eigen goal van Marco Reus en een inzet van Daley Blind tilden de stand in de eerste helft naar 2-0. Antony krulde de volgende treffer winnen en Sébastien Haller (ex-West Ham United) kopte alweer zijn ZESDE goal in drie Champions League-wedstrijden binnen."

Ook in Spanje is met verwondering naar Ajax gekeken. “Ajax overrompelt Dortmund en laat Haaland ongemoeid”, schrijft Mundo Deportivo. “Dortmund was te allen tijde overgeleverd aan Ajax, dat topvoetbal op de mat legde door de bal op hoge snelheid en met maximale precisie rond liet gaan.” Volgens de Spaanse sportkrant was Dortmund ‘machteloos’ door de beweeglijkheid van de Ajacieden. “Ajax, dat dit seizoen in alle competities slechts drie doelpunten tegen kreeg, speelde in alle opzichten een perfecte wedstrijd.” Ook Marca deelt complimenten uit aan het team van Ten Hag. “Ajax verpletterde Dortmund, dat niet eens de kans kreeg om op adem te komen.”

‘Ajax leert Dortmund een lesje’, kopt L’Équipe. De Franse sportkrant zag de Amsterdammers Dortmund ‘verpletteren’. Volgens de verslaggever ziet het huidige Ajax eruit als in het seizoen 2018/19, toen de halve finale van de Champions League werd bereikt. “Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn inmiddels vervangen door Jurriën Timber, Ryan Gravenberch en Devyne Rensch. Ook al is hij niet door Ajax opgeleid, Antony blijkt geen mismatch en tekende voor het derde doelpunt. Daarnaast zijn er veteranen om deze talenten te begeleiden. Remko Pasveer, die drie keer een doelpunt van Erling Haaland voorkwam, is daar de belichaming van.”