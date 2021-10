Solskjaer beticht van ‘schaamteloos liegen’ tegen Donny van de Beek

Maandag, 11 oktober 2021 om 13:42 • Yanick Vos • Laatste update: 16:20

Paul Ince stelt dat Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer ‘schaamteloos heeft gelogen’ tegenover Donny van de Beek. In de Kelly and Wrighty Show stelt de voormalig Engels international dat de ex-middenvelder van Ajax er goed aan doet om in januari te vertrekken. Van de Beek moet voor het tweede seizoen op rij genoegen nemen met een bijrol op Old Trafford.

Manchester United telde in de zomer van vorig jaar een bedrag van minimaal 39 miljoen euro neer voor Van de Beek. De Oranje-international gaat vooralsnog gebukt onder stevige concurrentie op het middenveld. Afgelopen zomer zette de middenvelder in op een vertrek, maar Solskjaer wilde hem niet laten gaan. Dit seizoen zit Van de Beek opnieuw veelvuldig op de bank en moet hij het doen met spaarzame kansen. Ince denkt dat Solskjaer niet eerlijk is geweest tegen de ex-Ajacied toen hij vorig jaar de overstap maakte.

Ince, oud-speler van Manchester United, stelt dat een speler bij een transfer aan zijn nieuwe trainer vraagt waar hij komt te spelen en op welke manier hij in het team past. “Als trainer heb je dan twee opties: je kan de waarheid vertellen of de waarheid niet vertellen. Als ik kijk naar de afgelopen anderhalf jaar, dan is Donny niet de waarheid verteld. Hij heeft amper speeltijd gekregen. Solskjaer heeft 35 miljoen pond op de bank zitten”, doelt Ince op de transfersom, die via bonussen kan oplopen tot 44 miljoen euro.

Volgens Ince zou Van de Beek geen recht van spreken hebben als Manchester United goed zou spelen en presteren. “Je kan me niet vertellen dat Fred, Scott McTominay en zelfs Paul Pogba iedere week goed spelen, want dat is gewoon niet zo”, wijst Ince naar de concurrenten van Van de Beek. “Maar hen stelt hij iedere keer op. Als ik dan op de bank zou zitten, zou ik woedend zijn.” Van de Beek speelde dit seizoen slechts vijf minuten mee in de Premier League. In september werd hij in de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys (2-1 verlies) al na een helft gewisseld. Ook toen gaf Ince tegen over The United Stand al aan dat het ‘over was’ voor Van de Beek bij Manchester United.

Ince looft de professionele houding van Van de Beek, maar adviseert hem in het belang van zijn carrière in januari te vertrekken bij Manchester United. “Solskjaer beweert dat Van de Beek in zijn plannen voorkomt, maar dat is gewoon schaamteloos liegen.” Behalve McTominay, Fred en Pogba concurreert Van de Beek op het middenveld ook met Nemanja Matic, Bruno Fernandes en Juan Mata. Naar verluidt staat Van de Beek in de belangstelling van Everton en Newcastle United. Zijn contract in Manchester loopt door tot medio 2025.