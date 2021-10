Van Hanegem: ‘Wat horen we nu nog van het grootste talent van Nederland?’

Maandag, 4 oktober 2021 om 21:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:31

Willem van Hanegem vindt het triest dat Oussama Tannane en Mohamed Ihattaren niet het maximale uit hun carrière halen. De oud-middenvelder vindt dat Tannane, die bij Vitesse op de bank zat en inmiddels zelfs uit de A-selectie is gezet, bij zichzelf te rade moet gaan. Ook haalt Van Hanegem uit naar Ihattaren, die bij Sampdoria nog geen minuut speelde.

Van Hanegem vindt Tannane, die vorige week door Thomas Letsch werd weggestuurd, 'een kwibus'. "En dat meen ik. Waarom? Omdat hij heel goed kan voetballen. hij heeft echt veel kwaliteiten, echt een goede speler." Dat heeft onder andere te maken met de manier waarop hij omgaat met overtredingen, zo stelt Van Hanegem tegenover ESPN. "Tegenstanders weten ook dat hij snel aangebrand is. Het ligt aan hem. Aan niemand anders dan aan hem."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vitesse is niet de eerste club waar Tannane problemen heeft, zo memoreert Van Hanegem. "Hoe dom kan je zijn als je over zoveel kwaliteiten bezit en dat je dan godverdimme met iedereen gezanik en gezeur hebt. Bij alle clubs heeft hij gezanik. Dan denk ik: dan moet je toch eens bij jezelf te rade gaan." Tannane werd eerder bij Heracles Almelo na meerdere incidenten en disciplinaire schorsingen al eens uit de selectie gezet, maar keerde toen ook weer terug en verdiende een transfer naar AS Saint-Étienne.

Van Hanegem hoopt dat Tannane nog tot inkeer komt. "Later besef je het, wanneer je er niets van gebakken hebt... Dan krijg je zo gigantisch veel spijt. Voetballen is het mooiste wat er is, je zou het wel tot je vijftigste willen doen. En dan gooi je het allemaal weg. Wat horen wij nu nog van ons grootste talent van Nederland (Ihattaren, red.)? Dat is toch eigenlijk triest? Dat soort gasten man, dan denk ik: waar zijn we nou mee bezig?"