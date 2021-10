Mbappé wilde vertrekken: ‘Niet pas in augustus, ik ben geen dief’

Maandag, 4 oktober 2021 om 12:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:15

Kylian Mbappé wilde in de zomer vertrekken bij Paris Saint-Germain, bevestigt hij in een interview met oud-voetballer Jérôme Rothen bij RMC Sport. De aanvaller werd in de laatste weken van de transfermarkt sterk in verband gebracht met Real Madrid, maar een transfer bleef ondanks meerdere biedingen, waarvan de hoogste 200 miljoen euro bedroeg, uit. Mbappé hield zich sindsdien stil, maar reageert in het televisie-interview voor het eerst.

"Ik heb gevraagd om te vertrekken, omdat ik mijn contract niet wilde verlengen", beaamt Mbappé, wiens contract nog maar een jaar doorloopt. "Ik wilde dat de club een transfersom aan me overhield en een geschikte opvolger kon vinden." Eind juli maakte de spits intern bekend te willen vertrekken. "De club heeft me veel gegeven en ik ben hier altijd gelukkig geweest. Dat is nog steeds zo. Ik kondigde mijn vertrekwens op tijd aan, zodat de club zich erop kon voorbereiden. Ik wilde dat we de handen zouden schudden over een akkoord waar iedereen blij mee was."

"Ik wilde op een respectvolle manier uit elkaar gaan. Ik heb ook aangegeven dat ik zou blijven als de club niet wilde dat ik zou vertrekken. Er wordt gezegd dat ik zes of zeven aanbiedingen heb geweigerd om mijn contract te verlengen en dat ik niet meer wil praten met Leonardo (technisch directeur, red.). Dat klopt absoluut niet", maakt hij duidelijk. Wel is het zo dat Mbappé op een gegeven moment rechtstreeks sprak met clubeigenaar Nasser Al-Khelaïfi, dus niet meer via Leonardo. "Mij werd opeens verteld: 'Kylian, vanaf nu spreek je met de president'. Ik weet niet of dat kwam omdat Leonardo er niet uitkwam."

"Mijn standpunt was helder. Ik wilde vertrekken en dat liet ik op tijd blijken", maakt Mbappé duidelijk. "Ik was er niet blij mee dat werd gezegd dat ik pas in de laatste week van augustus met mijn vertrekwens kwam. Daardoor lijk ik een dief. Ik liet het eind juli al weten aan de club." Het volledige interview van twee uur wordt dinsdag om 18.00 uur uitgezonden. Daarin wordt ook gesproken over de vermeende 'arrogantie' van de nationale ploeg van Frankrijk en over de komst van Lionel Messi bij PSG, kondigt RMC Sport aan.