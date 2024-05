Luuk de Jong grapt over zaakwaarnemersrol om selectie PSV intact te houden

Luuk de Jong hoopt dat PSV het leeuwendeel van de selectie intact kan houden, zo geeft de spits na afloop van het gewonnen kampioensduel met Sparta Rotterdam (4-2) aan voor de camera’s van ESPN.

Volgens De Jong heeft PSV dit seizoen een uitstekende spelersgroep. Hij rept over een unieke jaargang. “Dit was een fantastisch seizoen van ons. Bijna perfect kan je het wel noemen. We hebben één keer verloren, dat is echt uniek. Dit team is enorm goed, zoveel jongens met kwaliteit, zoveel jongens met potentie, die alleen maar aan het groeien zijn. Echt een fantastisch seizoen.”

“De honger vooral”, wijst De Jong de grote kracht van PSV aan. “Elke wedstrijd, al staan we 2,3,4-0 voor, blijven doorgaan, blijven doen. We zijn het hele seizoen zo gretig en willen het spel altijd dominant spelen. Complimenten voor hoe we dat gedaan hebben, want dat was echt heel goed.”

Als diepste spits vervult De Jong een belangrijke rol in het spel van trainer Peter Bosz, die gelooft dat verdedigen voorin begint. De aanvoerder is de eerste man die volle druk op de bal moet zetten. Die rol ligt de aanvalsleider wel.

"Dat zit gewoon een beetje in mij. Het maakt mij niet uit tegen wie wij spelen, ik wil altijd vol gas gaan en de tegenstander afjagen zodat ze het gevoel krijgen dat er tegen ons niks te halen valt."

"Of dit voelt als het beste seizoen? Zeker wel, zo dominant hoe wij gepresteerd hebben. Het doelsaldo is zo enorm. Dit is denk ik wel het beste seizoen ik dat voor PSV gespeeld heb."

ESPN-presentator Milan van Dongen stelt vervolgens dat er 'iets heel moois' kan ontstaan als PSV deze spelersgroep bij elkaar weet te houden. En of De Jong als aanvoerder niet eventjes wat kan regelen.

"Ik ga straks, wanneer er een paar drankjes in zitten, een aantal onderhandelingen doen", grapt De Jong. "Nee, je weet dat er aan spelers getrokken gaat worden. Als je een mooie stap kan maken, moet je dat doen in je leven. Maar het zou ook mooi zijn als we een grote groep bij elkaar kunnen houden."

