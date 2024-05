Ajax wint bij FC Volendam, dat definitief degradeert uit de Eredivisie

Ajax heeft zondagmiddag op bezoek bij FC Volendam een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om plaats vijf. De Amsterdammers waren met 1-4 te sterk voor de ploeg van Regillio Simons. Kenneth Taylor (twee keer), Chuba Akpom en Brian Brobbey maakten de doelpunten voor Ajax. Benaissa Benamar scoorde namens Volendam. Door het verlies is Volendam nu officieel gedegradeerd uit de Eredivisie.

Al in de eerste tien minuten van het duel kwam Ajax goed weg. Gerónimo Rulli maakte een overtreding in het strafschopgebied, maar gelukkig voor hem was eerder in de aanval buitenspel geconstateerd, waardoor de bal uiteindelijk niet op de stip ging.

Na twee grote kansen van Brobbey wist Taylor uiteindelijk de score te openen. Akpom legde op de rand van de zestien klaar voor Taylor, die de bal knap in de kruising plaatste: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na 35 minuten kreeg Volendam een grote kans op de gelijkmaker. Zach Booth gaf de bal voor vanaf de zijkant, waar Vivaldo Semedo vrij in kon koppen. Zijn vizier stond echter niet op scherp en de bal verdween over het doel.

Al snel in de tweede helft leek het dan toch 1-1 te worden. Een lange bal van achteruit werd niet onderschept door Josip Sutalo, waarna Darius Johnson de bal oog in oog met Rulli op de paal lobde.

Ondanks de moeizame start in de tweede helft, kwam Ajax na 58 minuten spelen toch op een 0-2 voorsprong. Mika Godts zette goed door aan de zijkant, waarna zijn voorzet via Mio Backhaus voor de voeten van Akpom viel. De Engelsman tikte binnen en maakte zijn elfde van het seizoen.

Twintig minuten voor tijd prikte Brobbey ook zijn doelpuntje nog mee. De spits pakte de bal af van Damon Mirani, die met veel pijn achterbleef. Hij kapte vervolgens naar zijn linkerbeen en haalde uit in de verre hoek: 0-3.

Jordan Henderson liet ook zijn klasse nog even zien. De Engelsman gaf de bal diep op Taylor, die vervolgens met links uithaalde in de korte hoek en er 0-4 van maakte.

Ook dat bleek uiteindelijk niet de eindstand te zijn in Volendam. Benamar kopte op aangeven van Booth de 1-4 nog binnen, na twijfelachtig verdedigen van Sutalo.

Door het verlies tegen Ajax is Volendam nu officieel gedegradeerd. De club kan Excelsior, dat zestiende staat, niet meer inhalen en mag zich gaan opmaken voor de Keuken Kampioen Divisie.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties