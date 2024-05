PSV-fans vertonen ‘onbegrijpelijk’ gedrag: ‘Ga feestvieren zeg. En snel’

Het kampioensfeest van PSV in het Philips Stadion verloopt niet helemaal zonder problemen. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maakt via X melding van kleine opstootjes op de tribunes. PSV kroonde zich tot landskampioen na een 4-2 zege op Sparta Rotterdam.

Elfrink is duidelijk not amused door de gebeurtenissen in het Philips Stadion. "Onbegrijpelijk. Je club is kampioen geworden en je gaat een beetje lopen knokken op de tribune en met gezichtsbedekkend textiel het veld op. Jezelf boven de rest plaatsen. Ga feestvieren zeg. En snel", foetert de PSV-watcher.

De journalist die PSV op de voet volgt laat via X beelden zien van uitzinnige supporters die het veld oprennen. Een deel van de fans die wel op de tribune bleven was daar niet blij mee en liet dat merken middels een fluitconcert.

Toch nog een pitch invasion bij PSV... pic.twitter.com/l3GZAxZkHJ — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 5, 2024

Brands

Marcel Brands verscheen ook even op het veld, zo wordt duidelijk uit een filmpje van een PSV-supporter vanaf de tribune. "Hij jaagt de mensen die het veld oprenden persoonlijk de tribune weer op", voegt Elfrink daaraan toe.

De oproep van Brands sorteerde effect, want het veld in het Philips Stadion was vrij snel weer leeg. Dat gaf PSV de gelegenheid om de festiviteiten voort te zetten. Aanvoerder Luuk de Jong ontving de kampioensschaal uit handen van Marianne van Leeuwen, bondsvoorzitter van de KNVB, en voormalig doelman Hans van Breukelen.

Lastig kampioensduel

PSV kwam tegen Sparta al vroeg op achterstand en ging rusten met een 2-2 tussenstand. Ook na rust verliep het enigszins moeizaam, maar de titel kwam door doelpunten van Olivier Boscagli en Jordan Teze niet meer in gevaar.

PSV-directeur Marcel Brands jaagt de mensen die het veld oprenden persoonlijk de tribune weer op. https://t.co/zKJYy1cXDV — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 5, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties