Vitesse vergeet in week van miljoenendonaties trouwe fans te belonen

FC Utrecht heeft zondagmiddag een zeer povere wedstrijd winnend besloten. In De Galgenwaard werd Vitesse met de minimale score (1-0) over de knie gelegd: Victor Jensen was met zijn winnende treffer weer eens belangrijk voor de ploeg van Ron Jans.

Bij Vitesse was er in de punt van de aanval een plekje voor Marco van Ginkel. Hij werd geflankeerd door Amine Boutrah en Kacper Kozlowski. Aan Utrechtse zijde keerden Taylor Booth en Othmane Boussaid terug in de basisopstelling.

Het eerste schot op doel was ook voor Boussaid, maar zijn inzet was een prooi voor doelman Vasilis Barkas. Na zijn poging kwam Vitesse dicht bij een openingstreffer, ware het niet dat een van richting veranderd schot van Kozlowski naast de voor Vitesse verkeerde kant van de paal zeilde.

Na een halfuur waren de Arnhemmers wederom dicht bij een doelpunt. Dit keer speelde het houtwerk de hekkensluiter parten. Ramon Hendriks zag zijn kopval uit een vrije tap op de lat uiteenspatten.

Het was Vitesse dat zichzelf in de eerste helft echt vergat te belonen. Een kleine tien minuten voor rust diende zich er weer een enorme kans aan, maar Paxten Aaronson mikte van een meter of vier recht op Barkas af.

En zoals het bekendste voetbalgezegde betaamt, profiteerde Utrecht aan het begin van de tweede helft van de nalatigheid van Vitesse. Ron Jans bracht in de rust Jensen en Zidane Iqbal in de ploeg en dat wierp direct zijn vruchten af.

Drie minuten na zijn invalbeurt wist Jensen vanaf randje zestien met een bekeken balletje Eloy Room te verschalken: 1-0. Hoewel Utrecht het lastig bleef houden met het stugge Vitesse, wisten de Arnhemmers de stand niet meer gelijk te trekken.

Zo blijft Utrecht volop in de race voor play-offs om Europees voetbal. Als nummer zes moeten de Domstedelingen (49 punten) Ajax (52 punten) wel nog voor zich dulden, terwijl ook NEC (47 punten) nog over Utrecht heen kan klimmen met een latere wedstrijd.

