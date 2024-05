Schouten plaatst na topseizoen PSV kanttekening: ‘Of ik daar blij mee moet zijn’

Jerdy Schouten is, ondanks het feit dat zijn trainer Peter Bosz hem daar regelmatig opstelt, geen verdediger. Dat benadrukt de kersvers kampioen na afloop van het gewonnen kampioensduel met Sparta Rotterdam (4-2) bij ESPN.

Schouten was bij het eerste doelpunt van de Eindhovenaren belangrijk. Hij verlengde een corner met de borst, waarna de bal via Saïd Bakari in het doel rolde. “Daar ben ik wel heel blij mee. Het is toch extra leuk dat als je later deze wedstrijd terugkijkt, dat je dan hebt gescoord.”

Mede door zijn doelpunt besloot PSV het kampioensduel winnend en is het officieel voor de 25ste keer in de clubgeschiedenis de beste van Nederland. “Leuk man. We wisten dat het eraan zat te komen, maar uiteindelijk moet je toch wachten op dit moment."

“Hiervoor ben ik hiernaar teruggekomen", vervolgt de van Bologna overgekomen controleur. "Dat dat dan in het eerste seizoen lukt, daar heb ik gewoon geen woorden voor. Daar ben ik heel trots op en heel blij mee."

Schouten herkent zich in het idee dat hij een sleutelspeler is in het elftal van Bosz. “Ik voel een bepaalde verantwoordelijkheid, als het goed gaat maar ook als het slecht gaat. Ik ben heel tevreden over mijn seizoen en die van het team, want wat wij neerzetten is echt geweldig."

“Vandaag is misschien niet geweldig, want we speelden geen goed voetbal. Maar je wint hem wel weer en dat is ook een klasse van een goed team. We vullen elkaar op elke positie van het veld heel goed aan. Het klikt gewoon en dat zie je ook heel vaak terug", verklaart hij de kracht van dit PSV.

“Dit is ook het seizoen waarin je centrale verdediger bent geworden”, stelt ESPN-presentator Milan van Dongen vervolgens. “Ja. Of ik daar nou blij mee moet zijn is wat anders”, antwoordt Schouten lachend. “Nee, als het moet doe ik het, maar ik ben een middenvelder."

“Ik mag hopen dat het vandaag wel een beetje losgaat”, besluit Schouten, die reikhalzend uitkijkt naar de feestviering en vervolgens bij het interview wordt weggetrokken door Johan Bakayoko en Ismael Saibari.

