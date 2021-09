Frenkie de Jong reageert op harde kritiek over te weinig rendement

Woensdag, 29 september 2021 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:02

Frenkie de Jong vindt dat hij woensdagavond had moeten scoren of een assist had moeten geven tegen Benfica (3-0 verlies). De middenvelder van Barcelona kwam in het begin van de wedstrijd een aantal keren in gevaarlijke positie, maar zag zijn passes naar met name Luuk de Jong net niet gepromoveerd worden tot doelpunt. "Het is een hele zware klap", reageert Frenkie de Jong bij RTL 7.

De middenvelder analyseert de wedstrijd als volgt: "Ze scoorden snel, dat is natuurlijk nooit lekker. Ik denk dat we het daarna op zich niet slecht deden, zeker in de eerste helft. We hadden kansen, we moesten alleen scoren. In de tweede helft na die tweede goal vielen we een beetje uit elkaar, veel ruimtes, een grote chaos." De Jong werd door Ronald Koeman na een half uur spelen teruggehaald van het middenveld naar de verdediging. "Gerard Piqué had geel, en misschien wilden ze via mij een extra man op het middenveld creëren, ik weet het niet."

"Wat doet Luuk de Jong nou?" ?? De spits krijgt een grote kans om Barça weer naast Benfica te zetten maar mist ?? #ZiggoSport #UCL #BENBAR pic.twitter.com/1qg93s4T9F — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2021

De Jong wist kort na afloop nog niet wat precies het idee was van Koeman met de positiewissel. "Ik had ook wel het gevoel dat ik aan het begin van de wedstrijd een paar keer op gevaarlijke posities kon komen, maar dat kan ook via achter, dat is niet aan mij." Zelf legde Koeman zijn besluit glashelder uit voor de camera. "Piqué had al een gele kaart en kreeg bijna in de 25ste minuut bijna zijn tweede", aldus de coach van Barcelona. "Frenkie was voorin ook onderdeel van het missen van kansen, daarom is hij naar achteren gehaald."

Koeman doelt waarschijnlijk op de twee momenten dat Frenkie de Jong naamgenoot Luuk de Jong bediende. "Die tweede, met die kopbal op Luuk, had ik moeten aannemen en schieten. Die eerste niet, denk ik", aldus Frenkie de Jong, die afgelopen zondag in Rondo harde kritiek kreeg en onder meer 'postbode' werd genoemd. "Ik vind het niet erg als mensen kritiek hebben. Ik denk niet dat ik vorig jaar te weinig rendement heb gehad. Kijk, het is niet dat ik Messi-achtige statistieken had, maar ik denk dat mijn rendement vorig jaar echt prima was, zeker als je kijkt naar hoeveel wedstrijden ik centraal achterin heb gespeeld", aldus de middenvelder, die afgelopen seizoen in 51 officiële duels 7 keer scoorde en 8 assists gaf. Negen wedstrijden daarvan speelde hij als centrumverdediger.

"Dit seizoen tot nu toe kan ik het zeker beter", erkent De Jong, die in de eerste zes duels twee assists gaf en nog niet scoorde. "Vandaag had ik moeten scoren of een assist moeten geven. Iedereen mag kritiek hebben, ik heb daar geen moeite mee, maar het moet wel met een goede onderbouwing zijn. Mensen moeten niet zomaar wat roepen." Voor De Jong en Barça rest niets anders dan het likken van de wonden. "Ik weet niet of Barcelona ooit zo slecht begonnen is in de Champions League, ik denk het niet. Het is heel moeilijk, maar er zijn nog steeds vier wedstrijden. Je moet altijd blijven vechten zolang het kan. Ik heb nog steeds vertrouwen dat wij door kunnen gaan. Of er vertrouwen is in Koeman? Van mijn kant wel, ik weet niet wat de president denkt."