Ajax sprankelt opnieuw maar verzuimt megascore neer te zetten

Zaterdag, 25 september 2021 om 20:37 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft zaterdag voor de vijfde keer op rij gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van Erik ten Hag rekende dankzij doelpunten van Edson Álvarez, Antony en Noussair Mazraoui met grote overtuiging af met FC Groningen: 3-0. De score had nog veel groter uit kunnen pakken, maar daarvoor had met name Sébastien Haller zorgvuldiger om moeten springen met de enorme kansen. Ajax heeft als koploper nu een voorsprong van drie en vier punten op respectievelijk Willem II en PSV, terwijl Groningen teleurstellend veertiende staat.

Bij Ajax keerde Jurriën Timber terug van ziekte in plaats van Perr Schuurs. Na 75 minuten maakte Davy Klaassen na wekenlang blessureleed zijn rentree. Groningen moest de geschorste Daniël van Kaam missen, terwijl Mike te Wierik op de bank begon. De Amsterdammers grepen het initiatief en speelden al snel Noussair Mazraoui vrij in het strafschopgebied van Groningen. De rechtsback van Ajax wachtte te lang en zag Marin Sverko ingrijpen. Antony kopte even later in kansrijke positie over uit een voorzet van Dusan Tadic.

Achterin bij Ajax greep Daley Blind met een goede sliding in op Mo El Hankouri, waarna het eenrichtingsverkeer richting het doel van Groningen werd. Haller schoot na een goed overstapje van Steven Berghuis op Wessel Dammers, terwijl Tadic uit een indirecte vrije trap van een meter of tien op het blok van Damil Dankerlui en Neraysho Kasanwirjo stuitte. Tadic had in de rebound moeten scoren met het hoofd, maar kopte over het lege doel. Ook Haller miste een enorme kans door over een lage voorzet van Berghuis heen te maaien.

Diep in de eerste helft scoorde Ajax alsnog, toen Álvarez een voorzet vanaf rechts van Berghuis tegendraads het doel in kopte: 1-0. Grote kansen bleven zich aandienen voor Haller, die kort voor rust uit een voorzet van Antony over kopte en in de tweede helft hetzelfde deed uit een perfecte bal van Berghuis. Nadat Mazraoui ook nog op Leeuwenburgh had gekopt, viel de 2-0 in de 57e minuut uit een schot van Antony. De Braziliaan dribbelde van rechts naar binnen en stuurde de bal naar de verre hoek.

Tadic kreeg twee vrije schietkansen vanaf de linkerzijde van het strafschopgebied, maar mikte twee keer recht op Leeuwenburgh. Bij de tweede kreeg Mazraoui de bal in de rebound voor de voeten. De rechtsback kapte naar links en mikte van dichtbij rakelings naast. Mazraoui kreeg zijn doelpunt tien minuten voor tijd alsnog, door een diepe hoge bal van Lisandro Martínez knap ineens te verlengen: 3-0. Invaller Mohamed Daramy werd nog vrij voor Leeuwenburgh gezet door David Neres en mikte op de voeten van de keeper.