‘Hij is de toekomst van Oranje, ik denk dat Van Gaal hem gewoon laat staan’

Donderdag, 2 september 2021 om 20:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:51

Justin Bijlow kan terugkijken op een alleszins behoorlijk debuut in het Nederlands elftal. De 23-jarige doelman maakte woensdagavond in en tegen Noorwegen zijn eerste minuten in Oranje. Oud-keepers als Eddy Treijtel, Ed de Goeij en Joop Hiele achten de kans klein dat Louis van Gaal uiteindelijk op een andere doelman gaat terugvallen.

“Het lijkt me een beetje voorbarig om dat nu al te zeggen, maar Bijlow zou het wel kúnnen worden”, reageert De Goeij op de vraag van De Telegraaf of de keeper van Feyenoord de toekomst van Oranje is. “In principe heeft Bijlow alles om voor langere tijd de nummer één van Oranje te zijn. Het enige vraagteken is zijn fysieke gesteldheid. Hij heeft de afgelopen jaren toch met aardig wat blessures te maken gehad. Dat is voor een deel pech, maar heeft ook te maken met zijn stijl van keepen.”

Debutant Bijlow laat zich van zijn beste kant zien ??#nooned pic.twitter.com/bcN1EKg8KM — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 1, 2021

“Hij neemt af en toe veel risico, onder andere bij het uitkomen. In sommige situaties is hij een beetje te gretig.” Hiele ziet een mooie toekomst voor Bijlow weggelegd. „Als Bijlow en Joël Drommel het goed blijven doen, dan zou ik niet weten, waarom er teruggevallen zou moeten worden op Jasper Cillessen. Met het oog op de toekomst lijkt het me sowieso verstandig om deze jonge keepers erbij te houden.”

“Zoveel goede Nederlandse keepers zijn er niet en we mogen blij zijn dat zich nu toch weer twee talentvolle doelmannen aandienen, die de potentie hebben om zich door te ontwikkelen tot het internationale niveau.” Ook Treijtel ziet niet in waarom er nog beroep zou moeten worden gedaan op Cillessen. “Bijlow is absoluut de keeper van de toekomst voor Oranje. Ik denk dat Van Gaal hem gewoon laat staan. Cillessen heeft de afgelopen jaren amper gespeeld en eerlijk gezegd vind ik Bijlow ook gewoon beter dan Cillessen.”

Bijlow was woensdag de eerste doelman van Feyenoord die zijn debuut voor Oranje maakte sinds De Goeij in 1992. De laatste keeper van de Rotterdammers die het doel van Nederland verdedigde, was tot woensdag Kenneth Vermeer. De doelman keepte in maart 2015 in het oefenduel met Spanje (2-0 winst)