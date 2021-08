Robin Pröpper bezorgt FC Twente verdiend punt tegen Ajax

Zondag, 22 augustus 2021 om 14:12 • Yanick Vos • Laatste update: 14:15

Ajax is zondagmiddag tegen puntverlies aangelopen tegen FC Twente: 1-1. De regerend landskampioen maakte allesbehalve een goede indruk in de sfeervolle Grolsch Veste. Sébastien Haller schoot Ajax nog op voorsprong in de tweede helft, maar vlak voor tijd redde Robin Pröpper een punt voor de thuisploeg met een afstandsschot.

Ajax had het zondagmiddag bijzonder lastig met FC Twente. Het team van Ron Jans zat de bezoekers fel op de huid en ontregelde het spel van Ajax met veel kleine overtredingen. De Amsterdammers kwamen mede hierdoor niet goed in het spel. De ploeg van Ten Hag speelde in een laag tempo en was bij vlagen slordig in balbezit, waardoor er in de eerste helft geen Ajax-kans te noteren viel. De beste kansen voor rust waren voor de thuisploeg. Queensy Menig zorgde met zijn snelheid voor de meeste dreiging. Hij kreeg twee kansen: de buitenspeler schoot in de handen van Maarten Stekelenburg en kopte vanuit een scrimmage naast. Manfred Ugalde kreeg een goede schietkans, maar mikte over.

Het liep niet bij Ajax en dat leidde tot irritatie bij de bezoekers. Davy Klaassen en Edson Álvarez ontsnapten aan een rode kaart. Klaassen zwaaide met zijn arm naar achteren in het gezicht van Giovanni Troupée. Scheidsrechter Dennis Higler bestrafte deze actie met geel. Na ruim een half uur spelen ging Álvarez over de schreef. Hij kwam als winnaar uit de strijd in een duel met Sadílek, waarna Ajax de aanval zocht. Uit het zicht van Higler deelde Álvarez een tik uit aan de Twente-middenvelder. Higler legde op advies van de VAR het spel even stil, maar werd niet naar de kant geroepen om het incident te beoordelen.

Twente was in de eerste 45 minuten de meest dreigende ploeg en verzuimde vlak na de aftrap van de tweede helft om op voorsprong te komen. Menig gaf vanaf de linkerflank voor op Michel Vlap, die de bal verkeerd raakte en Stekelenburg niet kon testen. Waar Twente niet wist te scoren, daar had Ajax maar één kans nodig. Een voorzet van Daley Blind kwam via de hak van Robin Pröpper en de hand van Lars Unnerstall op de paal, waarna Sébastien Haller op de juiste positie stond om van dichtbij binnen te prikken.

Direct na de kans van Haller voerde Ten Hag twee wissels door: Ryan Gravenberch en Berghuis verlieten het veld ten faveure van Devyne Rensch en Antony. Met name Gravenberch oogde zeer teleurgesteld over zijn wissel. Ten Hag vond ingrijpen noodzakelijk, mogelijk doordat Twente steeds optimistischer ging spelen. Het team van Jans was nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Ondanks de wissels kreeg Ajax de wedstrijd niet onder controle. Met nog ruim tien minuten op de klok begon Stekelenburg met tijdrekken.

Twente bleef jagen op een treffer. Het fanatieke thuispubliek zette de Tukkers aan tot een slotoffensief. Af en toe werd het dreigend voor het doel van Stekelenburg, maar grote kansen kreeg de thuisploeg bleven uit. Tot aan de 88ste minuut, toen Robin Pröpper de bal voor zijn voeten kreeg. Davy Klaassen kwam te laat om de verdediger van een afstandsschot af te houden en Stekelenburg was kansloos op de harde inzet: 1-1. Ten Hag bracht direct Danilo Pereira binnen de lijnen in de hoop om alsnog drie punten mee te nemen in Enschede. De invaller kreeg in blessuretijd nog een grote kopkans, maar Unnerstall bracht redding.