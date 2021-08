Derksen kraakt ‘referaat’ van Arman Avsaroglu over Advocaat en Feyenoord

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 22:13

Johan Derksen is nog altijd niet onverdeeld positief over Feyenoord. De Rotterdammers wonnen dit seizoen voorlopig alle officiële wedstrijden en maakten donderdag gehakt van IF Elfsborg (5-0), waardoor een plek in de groepsfase van de Conference League heel dichtbij is. Derksen stoorde zich aan het commentaar van NOS-verslaggever Arman Avsaroglu, die zich negatief uitliet over Dick Advocaat.

“Die mensen speelden echt heel slecht. Maar dat vonden ze zelf ook. Dat is niet hun norm. Dat dwingt Feyenoord wel af. Het grote verschil is dat zowel Senesi als die Oostenrijkse jongen (Gernot Trauner, red.) in de middencirkel spelen. Dat is dertig meter verder vooruit dan het was”, zo begint René van der Gijp in het programma Veronica Inside over de wedstrijd tussen Feyenoord en IF Elfsborg. Derksen noemt Feyenoord vervolgens ‘best een aardig elftalletje’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik zat in de auto en heb de wedstrijd daardoor via de radio gevolgd. Ik heb me zo ontzettend geërgerd aan die radioverslaggever met die Marokkaanse naam”, wijst Derksen op Avsaroglu. “Welbespraakte jongen, hij doet het niet zo slecht. Maar hij heeft dan een heel referaat. Ze spelen tegen het tweede elftal van Alblasserdam, hè. Daar lopen ze overheen en dan concludeert hij dat Advocaat het hartstikke slecht gedaan heeft bij Feyenoord. Dat vind ik een beetje goedkoop.”

“Dan zit er in de studio mevrouw Van Trigt (Annette van Trigt, presentatrice van het programma Langs de Lijn, red.), die zit daar niet omdat ze wat kan, maar omdat ze getrouwd is met de baas van de NOS. Dus ze mag ook presenteren en herhaalt dat als papegaai. Die twee hebben daar Advocaat zitten afmaken, terwijl hij het in die jaren bij Feyenoord uitstekend gedaan heeft”, vervolgt Derksen. Presentator Wilfred Genee wijst op het feit dat Feyenoord onder de nieuwe trainer Arne Slot en met Gernot Trauner in het hart van de verdediging verder naar voren speelt.

“Dit is een aanpassing die nog werkt tegen slechte tegenstanders. Maar ik vraag me af of je niet met 6-0 op je kloten krijgt als je zo tegen PSV en Ajax gaat spelen”, reageert Derksen. “Feyenoord doet het hartstikke goed, hoor. Maar deze tegenstander zou niet van IJsselmeervogels winnen. Ze hebben het nog niet zwaar gehad. Feyenoord is van het niveau van Heerenveen, Groningen en Twente. Het sfeertje is goed en de nieuwelingen hebben zich heel goed aangepast. Laten we blij zijn dat het beter gaat. Maar het is niet zo dat het lek boven is en Feyenoord ineens meedoet.”